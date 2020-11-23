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23.11.2020 17:18
Рубрика: Власть

Штрафы за неповиновение полиции на митингах могут вырасти в разы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов и введении обязательных работ за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах. Максимальный штраф для граждан составит до 20 тысяч рублей. Кабмин инициативу поддержал.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Автором документа выступил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

За неправомерное использование знаков СМИ предложены штрафы

Нынешние санкции не соответствуют степени потенциальной опасности и возможным негативным последствиям нарушения, отметил депутат от "Единой России".

Согласно инициативе, штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас на первый раз штрафуют от 500 рублей до 1 тысячи, а за повторное нарушение могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

В качестве альтернативного наказания предложены административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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Проект касается распоряжений сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, данных в ходе собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Мягкость нынешних санкций, заявил автор, ведет к подрыву основ управления в государстве и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности.

В отзыве правительства на инициативу отмечается, что кабмин ее поддерживает.

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