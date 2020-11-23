Штрафы за неповиновение полиции на митингах могут вырасти в разы

Автором документа выступил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Нынешние санкции не соответствуют степени потенциальной опасности и возможным негативным последствиям нарушения, отметил депутат от "Единой России".

Согласно инициативе, штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас на первый раз штрафуют от 500 рублей до 1 тысячи, а за повторное нарушение могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

В качестве альтернативного наказания предложены административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Проект касается распоряжений сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, данных в ходе собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Мягкость нынешних санкций, заявил автор, ведет к подрыву основ управления в государстве и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности.

В отзыве правительства на инициативу отмечается, что кабмин ее поддерживает.