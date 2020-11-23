Швецию назвали худшей страной в борьбе с распространением COVID-19

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЕCD) назвала Швецию страной, хуже всех других европейских государств борющейся с распространением коронавируса.

Организация подвергла разностороннему анализу практически все страны Европы и сравнила их методы борьбы с новой инфекцией. Швецию раскритиковали сразу по нескольким позициям. Первая: в королевстве не сократилась мобильность населения во время пандемии. Вторая: в Швеции были большие проблемы с сокращением ниже единицы так называемого показателя "R". Оно отражает возможность инфицированного человека заразить в среднем менее одного человека. На снижение этого показателя ниже единицы Исландии потребовалось 18 дней, а Швеции - 58 дней. Третье: в Швеции были серьезные проблемы с сокращением числа новых пациентов в отделениях интенсивной терапии. Но главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл назвал эти выводы вырванными из контекста.

Напомним, что Швеция весной этого года, в отличие от многих других стран, не вводила карантина, населению только рекомендовалось соблюдать социальную дистанцию, не посещать людных мест и работать дистанционно. До сих пор в королевстве не введено требование на ношение масок. Это привело к тому, что в первой половине этого года COVID-19 в качестве причины смертности занял третье место в Швеции после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Отметим, что с начала ноября в Швеции снова идет быстрый рост числа зараженных. Каждый пятый житель Стокгольма, сдавший анализы на COVID-19, получил положительный результат на вирус. В конце прошлой недели власти Стокгольма и Мальмё объявили о закрытии бассейнов, музеев, художественных галерей, тренажерных залов и других общественных мест, чтобы замедлить распространение коронавируса. Ранее аналогичное решение было принято в Гётеборге.

Интересно, что в Швеции за последнее время выросло число желающих сделать прививку от коронавируса. Однако по-прежнему каждый четвертый швед относится к прививанию скептически по причине страха перед возможными осложнениями.