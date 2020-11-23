СМИ: Хуситы нанесли удар по объекту компании Saudi Aramco

Хуситы нанесли ракетный удар по распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда​. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

По его словам, станция в Джидде была поражена с помощью ракеты Quds 2, недавно поступившей на вооружение. Отмечается, что при обстреле пострадали несколько человек.

Хуситы предупреждают, что подобные операции будут продолжаться, а потому иностранным компаниям необходимо проявить осторожность.

Саудовская Аравия пока не подтвердила заявление хуситов о ракетном ударе.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами продолжается с 2014 года. С 2015 года к нему на стороне правительства присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В последнее время хуситы все чаще стали наносить удары по территории Саудовской Аравии, нанося ущерб инфраструктуре. В сентябре 2019 года они атаковали с помощью беспилотников ряд объектов, лишив страну почти 60 процентов добычи нефти.