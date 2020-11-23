СМИ: Южная Корея хотела построить АЭС в КНДР

Сразу после первой встречи президента РК Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в конце апреля 2018 г. правительство Южной Кореи прорабатывало проект строительства АЭС в КНДР. Соответствующие документы пытались уничтожить, но их случайно обнаружили в ходе недавних обысков в министерстве промышленности, торговли и ресурсов Республики Корея (РК). Об этом со ссылкой на источники в следственных органах сообщила крупнейшая южнокорейская газета "Чосон Ильбо".

По информации издания, все случайно обнаружилось в ходе расследования, которое в настоящий момент проводит Совет по аудиту и инспекциям Республики Корея (САИ РК). Данная структура контролирует эффективность государственных расходов и работу различных госструктур и ведомств. Представители САИ занимаются изучением обстоятельств подготовки рекомендаций ведомства по раннему закрытию атомного реактора Вольсон-1. Критики считают, что представители правительства и в особенности министерства промышленности исказили факты с тем, чтобы как можно скорее закрыть реактор, "подыграв" тем самым политике правительства по постепенному снижению доли атомной энергетики. Этот курс критикуют многие экономисты, указывая, что Корее нет смысла отказываться от АЭС, когда страна не имеет своих запасов энергоносителей. Однако президент РК Мун Чжэ Ин и его окружение полагают, что нехватку электроэнергии можно компенсировать за счет новых и возобновляемых источников энергии, хотя долгое время Южная Корея делала ставку именно на "мирный атом".

Как утверждает "Чосон Ильбо", представители Совета по аудиту и инспекциям РК, получив доступ к рабочим компьютерам ряда чиновников из министерства промышленности, которые имели отношение к оценке перспективности "Вольсон-1", установили, что с компьютеров недавно в срочном порядке было удалено в общей сложности 444 служебных документа и файла. Возникли подозрения, что чиновники "заметали следы", пытаясь скрыть подтасовку фактов, которая была допущена, чтобы вынести решение о необходимости закрытия реактора. В итоге специалисты из стертых документов смогли восстановить большинство - 324 файла.

Некоторые из них не касались злополучного реактора, но пролили свет на иные неизвестные до сих пор планы правительства РК. В частности, содержание десяти документов говорит о том, что правительство Южной Кореи вело проработку возможности строительства в КНДР атомной электростанции. Когда-то аналогичный проект пытались реализовывать в рамках международного консорциума KEDO, надеясь, что Северная Корея откажется от "военного атома", получив собственную "мирную" АЭС, но в начале 2000-х гг. сотрудничество прекратилось, а США и КНДР обвинили друг друга в несоблюдении договоренностей.

Среди десяти найденных в компьютерах чиновников министерства промышленности РК файлов есть те, где заголовки говорят сами за себя: "Предложения по реализации проекта строительства АЭС в Северной Корее", "План по сотрудничеству в целях создания энергетической инфраструктуры КНДР", "Список экспертов, которые имеют опыт работы в рамках KEDO" и т.д. То есть очевидно, что южнокорейское правительство было серьезно настроено как минимум подготовить почву для соответствующего взаимодействия с КНДР.

Понятно, что все это невозможно без отмены международных санкций, но сами планы официального Сеула, если сообщение "Чосон Ильбо" верны, весьма сенсационны. С другой стороны, судя по времени составления документов, все они были подготовлены во время самого разгара межкорейского "медового месяца" - где-то между первой и второй личными встречами лидеров РК и КНДР в Пханмунчжоме, то есть после 27 апреля и до 26 мая 2018 г.

"Чосон Ильбо", которая отражает позиции консерваторов, находящихся сейчас в оппозиции к правительству Мун Чжэ Ина, пытается раскручивать в первую очередь внутриполитический фактор. Как отмечает издание, президент Мун постоянно заявлял и заявляет, что Южная Корея больше не будет строить новых АЭС. Но, как оказывается, Северная Корея могла стать исключением.

С другой стороны, эксперты отмечают, что хотя проект строительства АЭС в КНДР имеет очень большое количество разного рода препятствий на пути своей реализации, но теоретически он мог бы решить и некоторые проблемы. "Если мы собираемся объединяться с Севером, то проблему электроснабжения, которая в КНДР стоит очень остро, все равно придется решать. А АЭС и система электропередач, без которых эффективную работу атомной электростанции невозможно представить, стали бы нашим предварительным вкладом в это объединение. Лучше делать это заранее, чем ждать, когда мы подсчитаем те астрономические суммы, которые нам придется инвестировать в северную часть Корейского полуострова", - сказал на условиях анонимности сотрудник министерства промышленности, торговли и ресурсов РК.

Кроме того, решение правительства Мун Чжэ Ина "наступить на горло" местной атомной энергетике создало проблему выживания для ряда местных высокотехнологичных компаний, которые были заняты в отрасли, поставило под вопрос перспективы занятости большого количества квалифицированных ученых, инженеров, экспертов сферы атомной энергетики. Строительство АЭС в КНДР могло бы помочь решению и этой проблемы.

Впрочем, судя по всему, дальше планов дело пока не пошло. Межкорейская оттепель сменилась на продолжающийся до сих пор застой в межкорейских отношениях, а главным препятствием на пути реализации проекта по возведению атомной электростанции в Северной Корее являются международные, а также односторонние санкции Юга против КНДР, которые запрещают подобного рода сотрудничество.