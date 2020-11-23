Собянин: Ситуация с коронавирусом сложнее, чем весной

Ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается, однако в целом остается более сложной, чем была весной. Об этом на заседании координационного совета при правительстве РФ заявил мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с инфекцией.

В своем выступлении Сергей Собянин отметил, что рост госпитализаций и выявляемости пневмонии стабилизировался. Это делает ситуацию управляемой, считает глава города. "Мы держим в запасе 5 тысяч мест для больных коронавирусом, - сказал мэр. - Общий же госпитальный фонд по COVID - это 17 тысяч мест. И половина из них - в резервных госпиталях".

Вместе с тем, указал Сергей Собянин, по продолжительности роста заболеваемости ситуация сейчас оказалась сложнее, чем весной. Однако, подчеркнул он, это связано с другой стратегией борьбы. Если весной в столице был период жестких санитарных мер, то сейчас московское правительство идет по другому пути: лечение и профилактика COVID совмещена с минимальными ограничениями.