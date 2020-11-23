SpaceX перенесла запуск очередной группы спутников Starlink

Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink. "Ракета и груз исправны, команда воспользуется дополнительным временем для анализа данных", - говорится в сообщении компании в Twitter. Отмечается, что запуск может состояться во вторник в 05.34 мск, но все зависит от погодных условий.

SpaceX должна вывести на орбиту очередную группу спутников Starlink. Это 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи на орбите составит около 900 штук, пишет РИА Новости.

Напомним, Starlink - это спутниковая сеть следующего поколения. Данный проект был запущен в 2018 году. Всего SpaceX планирует отправить на орбиту несколько тысяч аппаратов, которые помогут обеспечить доступом в интернет все уголки планеты.