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Старые iPhone не получат обновление в этом году. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
23.11.2020,  
15:08

Смартфоны Apple, выпущенные в конце 2015 и начале 2016 года, останутся без обновления iOS 15. Речь идет об iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения.

О прекращении выпуска обновлений iOS для этих моделей пишет The Verifier.

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Эти три девайса изначально работали на базе iOS 9 и получили возможность в сентябре 2020 года перейти на iOS 14, однако свежий апдейт, судя по всему, станет для них завершающим, если не случится чуда.

Не исключено, что для них будут выпускаться обновления производительности и безопасности, однако появления новых функций ждать не стоит.

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