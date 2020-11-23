Старые iPhone не получат обновление в этом году. Список моделей

Смартфоны Apple, выпущенные в конце 2015 и начале 2016 года, останутся без обновления iOS 15. Речь идет об iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения.

О прекращении выпуска обновлений iOS для этих моделей пишет The Verifier.

Эти три девайса изначально работали на базе iOS 9 и получили возможность в сентябре 2020 года перейти на iOS 14, однако свежий апдейт, судя по всему, станет для них завершающим, если не случится чуда.

Не исключено, что для них будут выпускаться обновления производительности и безопасности, однако появления новых функций ждать не стоит.