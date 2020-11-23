Старые отчетности по страховым взносам теперь можно закрыть через МФЦ

С 24 ноября организациям и индивидуальным предпринимателям, задолжавшим Пенсионному фонду до 2017 года отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам, предоставлена возможность подать ее через МФЦ. Вступают в силу изменения в Административный регламент Пенсионного фонда. Также предусмотрена возможность предоставления госуслуги в службе "одного окна" посредством комплексного запроса.

Как рассказали в Пенсионном фонде, изменения затронут небольшой круг страхователей, у которых по тем или иным причинам осталась незакрытой отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование за любой период до 2017 года. Например, она могла быть подана с ошибками. Все отчетности, которым больше трех лет, подаются напрямую через Пенсионный фонд. Однако теперь это можно будет сделать также через службу "одного окна", при условии, что между ведомством и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии.

Комплексное получение госуслуги предполагает, что заказать можно сразу несколько документов одним запросом и не писать на каждую справку отдельное заявление.