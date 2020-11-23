Умерла известный журналист Лидия Графова

Она была известным журналистом старой "Комсомолки", из плеяды журналистов, образовавшихся около Инны Руденко. Защита человека была их главной задачей, целью, смыслом их журналистского служения.
Начиная с 90-х годов Лидия Графова возглавляла общественные организации, активно занимающиеся решением проблем мигрантов, которые серьезно помогали оказавшимся в трудном положении людям.
В журналистике она словно взяла на себя часть политических и общественных полномочий, столь серьезна и активна была ее помощь. Почти все истории, за которые она бралась, заканчивались в пользу людей и помогали менять законы и правила, рождающие мучительные и унизительные практики по отношению к людям. Это был человек-институт. Она всегда жила с поднятым парусом надежд и с готовностью положить невероятные усилия на перемену ситуации.
В последние годы она плохо видела, но продолжала выслушивать тяжелые истории своих героев и надиктовывать стенографисткам свои неизменно попадающие в цель строки.
Она не писала о том, чего не испытывала. Ее слово рождалось каким-то очень сильным внутренним вдохновением из глубины ее опыта и переживания. Это школа "старых мастеров", таких сегодня, наверное, не осталось.
Перьями именно таких людей пишется история журналистики.