Умерла известный журналист Лидия Графова

Умерла известный журналист, постоянный автор "Российской газеты", "золотое перо" мигрантской темы Лидия Графова.

Она была известным журналистом старой "Комсомолки", из плеяды журналистов, образовавшихся около Инны Руденко. Защита человека была их главной задачей, целью, смыслом их журналистского служения.

Начиная с 90-х годов Лидия Графова возглавляла общественные организации, активно занимающиеся решением проблем мигрантов, которые серьезно помогали оказавшимся в трудном положении людям.

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В журналистике она словно взяла на себя часть политических и общественных полномочий, столь серьезна и активна была ее помощь. Почти все истории, за которые она бралась, заканчивались в пользу людей и помогали менять законы и правила, рождающие мучительные и унизительные практики по отношению к людям. Это был человек-институт. Она всегда жила с поднятым парусом надежд и с готовностью положить невероятные усилия на перемену ситуации.

В последние годы она плохо видела, но продолжала выслушивать тяжелые истории своих героев и надиктовывать стенографисткам свои неизменно попадающие в цель строки.

Она не писала о том, чего не испытывала. Ее слово рождалось каким-то очень сильным внутренним вдохновением из глубины ее опыта и переживания. Это школа "старых мастеров", таких сегодня, наверное, не осталось.

Перьями именно таких людей пишется история журналистики.