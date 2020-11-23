Умерла звезда "Дикой розы" и "Богатые тоже плачут" Малени Моралес

Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских "мыльных опер" - 21 ноября скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

О смерти артистки с выражением соболезнований ее близким сообщает Twitter Ассоциация актеров Мексики.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a nuestro C. @ottosirgo, familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/B7vE7C6eMe — Andactores (@andactores) November 21, 2020

Причина смерти в некрологе не указана, но, согласно национальным СМИ, в последние годы женщина сражалась с раком легких.

Моралес дебютировала на экранах в 1979-м в мелодраме "Богатые тоже плачут" в образе Джорджины, сыграв роли главным образом второго плана в пятнадцати проектах: Мириам в "Дикой розе", "Умереть, чтобы жить", "Отец-одиночка", "Между жизнью и смертью", "Когда-нибудь у нас будут крылья", "Что с нами происходит?"

Малени более 45 лет была замужем за актером Отто Сирго, также снимавшимся в "Богатых" и "Розе". У пары трое сыновей.

13 июля от новой коронавирусной инфекции умер мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо, также известный по "Дикой розе", а перед тем умер Рохелио Гера, сыгравший Луиса Альберто, главную мужскую роль в "Богатые тоже плачут".