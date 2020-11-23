В австралийской школе произошло нападение на 14-летнего подростка

В одной из общеобразовательных школ на западе Сиднея произошло нападение на 14-летнего подростка. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

"В понедельник в 8:30 утра бригады экстренных служб прибыли в среднюю школу на Маккуори-стрит в Парраматте, после информации о том, что один из учеников получил ножевые ранения", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Подростка оперативно доставили в детскую больницу в Уэстмиде. По данным новостного портала 9News, нападавшим был один из учеников школы. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и обеспечивает безопасность в учебном заведении. Занятия в школе продолжены.