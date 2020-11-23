В Британии сократят режим самоизоляции для возвращающихся из ряда стран

На Рождество власти Великобритании временно сократят режим самоизоляции для граждан, прибывающих из ряда стран, в том числе из России, с 14 дней до пяти. Это делается для того, чтобы облегчить жителям королевства поездки в праздничный период к своим родным за рубежом.

Такую информацию в воскресенье распространила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники. Издание подчеркнуло, что сроки нахождения в обязательном карантине могут быть смягчены для тех, кто спустя пять дней после возвращения в Великобританию сдаст отрицательный тест на коронавирус. Данное решение может вступить в силу в середине декабря, а огласить его планирует 23 ноября министр транспорта Грант Шэппс.

Великобритания - одна из немногих в Европе стран, не закрывавшая свои границы во время пандемии, пишет ТАСС. Правило о соблюдении 14-дневного карантина въезжающими из-за рубежа начало действовать лишь в июне.

По данным на воскресенье, в Британии число заболевших COVID-19 превысило 1,5 миллиона, скончались более 55 тысяч человек.