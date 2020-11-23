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23.11.2020 20:55
Рубрика: В мире

"Коронные" трюки

В ФРГ завели 20 тысяч уголовных дел за махинации во время пандемии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Махинации с получением субсидий от государства, создание поддельных сайтов по доставке еды, производство фальшивых лекарств и контрафактных масок - с начала пандемии в Германии завели 20 тысяч уголовных дел на мошенников всех мастей. И разгребать их немецким прокурорам предстоит еще весь следующий год. Об этом газете Die Welt рассказал глава Союза немецких судей Свен Ребен.

Больше всего подлогов связаны с заявками бизнесменов на материальную помощь. Некоторые поспешили оформить в штат компаний своих родственников, запросив на них "карантинные" выплаты. Всплывали и фирмы -однодневки. Чиновники признают, что у них не было времени проводить тщательные проверки по горячим следам. Впрочем, многие предприниматели все же проявили сознательность, потом вернув в казну более 500 миллионов евро. Между тем опросы в соседней Австрии показывают, что граждане всерьез опасаются всплеска мародерства на фоне очередного локдауна. Как пишет Deutsche Welle, в разгар пандемии в стране вырос спрос на оружие. Жители Австрийской Республики стали активно покупать винтовки и пистолеты, а также посещать курсы, необходимые для получения лицензии.

Как общепит и киноиндустрия США и Европы намерены пережить локдаун
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