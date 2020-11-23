В Израиле найдены 3000-летние тайники фальшивомонетчиков

В Израиле сотрудники Еврейского университета и Хайфского университета провели совместное исследование, доказавшее, что еще 3000 лет назад в Леванте подделывали примитивную валюту, используя для этого специальную технологию.

Об открытии рассказало издание Times of Israel, а полностью исследование будет опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science. Оно доказало, что в древности обычная медь легко превращалась в "серебро".

Примечательно, что финансовое мошенничество, о котором идет речь в исследовании, пришлось на период, когда евреи прибыли из Египта в Израиль - около 3000 лет назад. Подобные факты, кстати, описаны и в библейских текстах.

Ученые изучили примитивную древнюю валюту, которая была найдена в разное время в восьми тайниках по всему Израилю, включая города Бейт-Шеан, Мегиддо и Ашкелон. Эта валюта датируется периодом с 1200 по 950 годы до нашей эры. Тайники были устроены на юге Леванта - так называлась обширная площадь, на территории которой сейчас находятся несколько стран.

В тот период времени в качестве валюты для расчетов использовались серебряные пластинки, от которых, в качестве мелочи, откусывались кусочки. В тайниках было найдено небольшое количество такого серебра, а также большое количество меди и значительное количество различных материалов. Последние, предположительно, специально добавляли к меди, чтобы она выглядела как серебро.

Как следует из пресс-релиза Хайфского университета, во многих "изделиях из серебра" был найден лишь небольшой процент самого серебра. Анализ показал, что для "превращения" меди в этот драгоценный металл добавлялся, например, мышьяк.

Чеканить монеты в Леванте начали примерно в конце VII века до нашей эры. До того, как появились настоящие монеты, в ходу была валюта, которую археологи называют прото-монеты. Их стоимость определялась по весу, а единицей измерения был шекель. Нередко подобные "монеты" изготавливали из украшений.

Словом, в ходе нового исследования были изучены фрагменты серебряной валюты, появившейся на сотни лет раньше привычных нам круглых монет. Примечательно, что период появления "фальшивой валюты" приходится на начало упадка Египта и периоды краха могущественной Хеттской империи и Микенской культуры.

Вероятно, эти глобальные события вызвали продолжительный период нестабильности в регионе. Нарушение налаженных морских торговых связей привело к дефициту сырья, в том числе серебра, которое активно использовалось торговцами для расчетов.

Исследовательская группа установила, что древнейшие прото-монеты почти на 100 процентов состояли из серебра. Однако в более позднее время, как показал химический анализ исследованных фрагментов, их начали делать из сплавов с высоким, до 80 процентов, содержанием меди. Добавление мышьяка позволяло им блестеть как настоящее серебро.

Ученые отмечают, что пока нет окончательных твердых доказательств того, что это была именно организованная и масштабная подделка. Но попытка придать первобытной валюте блеск настоящего серебра явно указывает на то, что это были "грязные деньги". Да и то, как они были сложены в тайниках, подтверждает предположение об организованной деятельности.