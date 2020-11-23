В Израиле найдены 3000-летние тайники фальшивомонетчиков

Новости

Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 20:05
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 20:01
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 19:41
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 19:11
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 19:10
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 18:58
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 18:53
Путин посетит Саров 18:47
В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома 18:38
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным 18:36
На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние 17:50
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса 17:49
Старые отчетности по страховым взносам теперь можно закрыть через МФЦ 17:43
Житель Мурманска нашел у моря огромную кость неизвестного животного 17:42
Гонконг нашел способ гарантировать больным коронавирусом стабильный доход 17:40
В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов 17:38
Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям 17:34
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов 17:33
Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19 17:29
Для незаконных спонсоров митингов предложены штрафы до 200 тысяч рублей 17:24
Губерниев ответил на критику артистов по поводу "голубых огоньков" 17:21
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в Бруклине 17:17
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью регионов лекарствами 17:11
Мурашко: Число тяжелых больных с COVID-19 по регионам не превышает 11% 17:10
Умер тренер Алексея Немова Евгений Николко 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
23.11.2020 20:25
Рубрика: Общество

В Израиле найдены 3000-летние тайники фальшивомонетчиков

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле сотрудники Еврейского университета и Хайфского университета провели совместное исследование, доказавшее, что еще 3000 лет назад в Леванте подделывали примитивную валюту, используя для этого специальную технологию.

Фото: iStock
На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние

Об открытии рассказало издание Times of Israel, а полностью исследование будет опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science. Оно доказало, что в древности обычная медь легко превращалась в "серебро".

Примечательно, что финансовое мошенничество, о котором идет речь в исследовании, пришлось на период, когда евреи прибыли из Египта в Израиль - около 3000 лет назад. Подобные факты, кстати, описаны и в библейских текстах.

Ученые изучили примитивную древнюю валюту, которая была найдена в разное время в восьми тайниках по всему Израилю, включая города Бейт-Шеан, Мегиддо и Ашкелон. Эта валюта датируется периодом с 1200 по 950 годы до нашей эры. Тайники были устроены на юге Леванта - так называлась обширная площадь, на территории которой сейчас находятся несколько стран.

В тот период времени в качестве валюты для расчетов использовались серебряные пластинки, от которых, в качестве мелочи, откусывались кусочки. В тайниках было найдено небольшое количество такого серебра, а также большое количество меди и значительное количество различных материалов. Последние, предположительно, специально добавляли к меди, чтобы она выглядела как серебро.

Как следует из пресс-релиза Хайфского университета, во многих "изделиях из серебра" был найден лишь небольшой процент самого серебра. Анализ показал, что для "превращения" меди в этот драгоценный металл добавлялся, например, мышьяк.

Чеканить монеты в Леванте начали примерно в конце VII века до нашей эры. До того, как появились настоящие монеты, в ходу была валюта, которую археологи называют прото-монеты. Их стоимость определялась по весу, а единицей измерения был шекель. Нередко подобные "монеты" изготавливали из украшений.

Словом, в ходе нового исследования были изучены фрагменты серебряной валюты, появившейся на сотни лет раньше привычных нам круглых монет. Примечательно, что период появления "фальшивой валюты" приходится на начало упадка Египта и периоды краха могущественной Хеттской империи и Микенской культуры.

Фото: iStock
Следы описанного в папирусах лечения обнаружены у египетской мумии

Вероятно, эти глобальные события вызвали продолжительный период нестабильности в регионе. Нарушение налаженных морских торговых связей привело к дефициту сырья, в том числе серебра, которое активно использовалось торговцами для расчетов.

Исследовательская группа установила, что древнейшие прото-монеты почти на 100 процентов состояли из серебра. Однако в более позднее время, как показал химический анализ исследованных фрагментов, их начали делать из сплавов с высоким, до 80 процентов, содержанием меди. Добавление мышьяка позволяло им блестеть как настоящее серебро.

Ученые отмечают, что пока нет окончательных твердых доказательств того, что это была именно организованная и масштабная подделка. Но попытка придать первобытной валюте блеск настоящего серебра явно указывает на то, что это были "грязные деньги". Да и то, как они были сложены в тайниках, подтверждает предположение об организованной деятельности.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса
Дагестанского офицера обвинили в подготовке терактов в метро Москвы
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик