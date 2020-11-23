Налоговая нагрузка на граждан в ряде жизненных ситуаций будет уменьшена. Кроме того, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, будут теперь облагаться налогом на доходы физлиц не в 13%, как для всех, а в 15%. Законы об этом подписал президент Владимир Путин.

Первый документ вносит изменения в пять федеральных законов, а также в первую и вторую части Налогового кодекса. Предусмотрено как совершенствование налогового администрирования в целом, так и решение отдельных вопросов, связанных в том числе с уплатой НДФЛ, НДС, госпошлин, транспортного налога.

Так, освобождаются от уплаты НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при питании и проживании у работников медорганизаций и организаций социального обслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Также в интересах налогоплательщиков вводится запрет на перерасчет транспортного налога, приводящий к его увеличению. Такие же запреты действуют сейчас относительно перерасчета других имущественных налогов.

Кроме того, уточняется момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения автомобиля (авария, пожар, стихийное бедствие и так далее). Это будет происходить не с момента снятия с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

Для дольщиков минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются НДФЛ, будет определяться с момента покупки квартиры по договору долевого участия, а не с момента ее оформления в собственность. Таким образом, после завершения долгостроя можно будет сразу перепродать такие квартиры без уплаты НДФЛ.

Также в рамках цифровизации российской экономики освобождаются от НДС услуги, которые оказывает оператор финансовой платформы - маркетплейса.

Второй документ - один из самых резонансных за последнее время - увеличивает НДФЛ для состоятельных граждан, по факту отменяя плоскую шкалу налогообложения. Состоятельными признаются те россияне, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Теперь часть доходов, превышающая эту отметку, облагается НДФЛ не 13%, а 15%.

После завершения долгостроя дольщик сможет сразу перепродать свою квартиру без уплаты подоходного налога

Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). При этом как и раньше, по ставке 13%, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

В ближайшие три года эта мера должна принести бюджету около 190 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Средства от повышения НДФЛ в бюджете должны быть "окрашены" - то есть защищены от какого-либо другого использования.