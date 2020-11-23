В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов

Исходя из многолетнего анализа синоптических условий, прогнозисты в МЧС России сделали вывод об угрозе обледенения судов в море. Об этом в еженедельном докладе в Национальном антикризисном центре сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

"В период с конца ноября до середины марта увеличены риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крушением речных и морских судов в результате их обледенения. За последние 30 лет в Дальневосточном регионе зарегистрировано более 15 тысяч случаев обледенения судов, из них около 100 случаев привели к гибели более 400 человек и 118 судов", - предупредил генерал.

По данным ученых возглавляемого им НИИ идеальными условиями для быстрого обледенения судов являются - ветер 10-15 м/сек и температура воздуха -4…-8 градусов Цельсия. Наиболее опасными для судовождения в зимний период являются Берингово, Охотское и Японское моря.