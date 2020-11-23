В Microsoft Word появился темный интерфейс

В Сети появилась информация о том, как выглядит ночной режим Microsoft Word.

Микроблогер Florian B выложил в Twitter скрин страницы обновленного текстового редактора в версии Insider Preview. Пока она доступна для тестировщиков программы, но, как уточняется, в будущем месяце функция станет доступной для всех пользователей.

Судя по скрину, темными станут все элементы страницы - это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на глаза в темное время суток. Текст отображается белым.

Также не затемнены стили, которые может выбрать пользователь.

Никаких других подробностей о темной теме в Microsoft Office нет. Не исключено, что она будет доступна и в других офисных приложениях.