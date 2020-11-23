В Москве прошел баскетбольный студенческий фестиваль "Движение вверх"

В Москве в минувшие выходные в БЦ "Территория мяча" состоялись суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) по новой олимпийской дисциплине 3х3, массовый "Кубок "Движение вверх" в рамках одноименного спортивного фестиваля.

Суперфинал АСБ, в котором приняли участие по 32 лучшие мужские и женские команды из всего масштабного турнира, одновременно являлся студенческим чемпионатом страны и шел в зачет молодежного (U-23) первенства России.

У мужчин титулы взяла столичная команда "Три звездочки", в финале обыгравшая с минимальным перевесом соперников из питерского ЛГУ имени А.С.Пушкина - 14:13. Причем по ходу встречи уступали мастеровитым оппонентам с критической разницей в счете (8:12), однако хозяева фестиваля смогли ударно провести концовку 10-минутного сражения. Коллектив "Три звездочки" в очередной раз подтвердил реноме одной сильнейших команд России, которой также делегировано право выступать в Европейской Единой лиге 3х3. "Бронза" у БК "Гагарин" из подмосковного города Химки.

В соревнованиях девушек финал получил статус внутривузовского дерби. Оба соискателя "золота" представляли Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Команда с названием SUITD переиграла ГУТИД - 21:16. На третьей ступени пьедестала почета тоже девушки с берегов Невы - СЗИУ РАНХиГС. Организаторы соревнований и авторитетное жюри определили самых ценных игроков (MVP) суперфинала АСБ 3х3. Ими стали Сергей Козлов ("Три звездочки") и Анна Рыбина (СПбГУПТД). Примечательно, что решающие, медальные матчи турнира были показаны в прямом эфире в интернете и на федеральном спортивном телеканале "МАТЧ! Страна". По объективным подсчетам, суммарная зрительская аудитория данного контента составила несколько сотен тысяч зрителей.

Теперь о Кубке "Движение вверх" и о его названии. Это яркое словосочетание вот уже несколько лет является наиболее узнаваемым баскетбольным брендом в России. Напомним, что сначала под таким названием в свет вышла автобиографическая книга олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 ныне, увы, покойного Сергея Белова в литературной записи Александра Коновалова. И лучший баскетболист-любитель XX века, и экс-министр юстиции, в настоящее время полномочный представитель президента в Конституционном суде РФ, стояли у истоков создания Ассоциации студенческого баскетбола, являясь ее главными идеологами. По книге "Движение вверх" был снят кинобестселлер, собравший в кинотеатрах страны огромное количество восторженных зрителей - фильм о нашей победе над американцами в драматичном олимпийском финале 1972. Теперь слоган "Движение вверх" уже нечто гораздо большее, чем название книги или фильма.

Прошедший в Москве Кубок "Движение вверх 3x3" - массовый турнир для всех желающих, призы разыграны в двух возрастных группах (2003-2006 г.р. и от 2002 г.р. и старше). В программе фестиваля было еще несколько мероприятий: "Матч друзей АСБ 3x3", индивидуальные конкурсы на баскетбольное техническое мастерство, конкурс по дальним броскам и по броскам в кольцо сверху (так называемый "слэм-данк контест").

Фестиваль "Движение вверх" прошел при поддержке Минспорта в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни", а также при поддержке Министерства науки и образования и Департамента спорта города Москвы.

Комментарий

Сергей Сейранов, президента Российского спортивного студенческого союза (РССС):

- АСБ - одна из самых успешных и динамично развивающихся спортивных лиг и вносит большой вклад в развитие студенческого спорта страны. Все время она удивляет новыми форматами проведения мероприятий. Появился проект "Движение вверх", активно студенты втягиваются и в новую олимпийскую дисциплину 3х3. Можно даже пошутить, что баскетбол 3х3 сейчас очень актуален и по той причине, что у нас сейчас требования по заполняемости - 25 процентов. Так вот, 25 процентов от 12 игроков в баскетбол 5х5 - это как раз три человека. Что касается самого турнира, то команда "Три звездочки" - молодцы, даже в отсутствие сильного игрока Никиты Падуна смогла победить и стать чемпионом.