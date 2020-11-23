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23.11.2020 20:35
Рубрика: Общество

Оценка от профессора

В Москве наградили ректоров года
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
В столице прошел ежегодный "Профессорский форум", организованный Российским профессорским собранием. Около 3 тысяч ведущих экспертов очно и онлайн обсудили актуальные проблемы российского образования и науки. На форуме шел разговор об экспорте образовательных услуг, повышении качества высшего образования и подготовки научных кадров, о важности медиа и соцкоммуникаций в продвижении российской науки.

Кроме того, на форуме состоялось награждение лауреатов первой общенациональной премии "Ректор года-2020" среди региональных вузов. Премии вручил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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- За вами стоят многотысячные коллективы. В это непростое время особенно важно выстраивать работу индивидуально с каждым студентом и уделять внимание поддержке преподавателей, - обратился к лауреатам премии глава минобрнауки.

В жюри премии вошли ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, президент РУДН Владимир Филиппов, ректор МГПУ Игорь Реморенко и другие ректоры, ученые и профессора. Тем "дороже" премия: "отметку" лауреатам ставили их коллеги. Ректоров оценивали по нескольким критериям: вклад в развитие вуза, его репутация, персональные достижения, оценка взаимодействия с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом. Также обращали внимание на международное сотрудничество, цифровизацию и инновации в университете, его активность в медиа.

Звание "Ректор года-2020" получили восемь руководителей вузов - по одному на каждый из восьми федеральных округов России. Победителями стали ректоры Юго-Западного госуниверситета, Кубанского госуниверситета, Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова, Томского госуниверситета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Дальневосточного федерального университета, Северо-Осетинского государственного университета и Уральского федерального университета им. Ельцина.

Между тем

У Российского союза ректоров появился свой телеграм-канал. Теперь все новости вузов доступны оперативно и буквально "из первых рук" - в телеграм-канале Ректоры.рф (@rectorsofrussia).

В России сегодня более 700 университетов. Они драйверы образовательного, научного и социального развития территорий. И ректоры вузов играют здесь важную роль. Исследования, открытия и патенты под брендом российских вузов - все это сфера компетенций ректоров. По словам президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего, в новом медиа будут звучать "голоса" ведущих учебных заведений России и лучших научных школ. В повестке канала - новости столичных и региональных вузов, эксклюзивные комментарии ректоров и ученых, интерактивные опросы.

Общество Образование

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