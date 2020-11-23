В немецком Маккенхайме ночью произошла перестрелка

В Германии в городке Маккенхайм (неподалеку от Бонна) сегодня ночью произошла перестрелка, в результате которой пострадал полицейский. Как передает Der Spiegel, подозреваемый скончался от полученных во время перестрелки ранений.

По словам свидетелей, около 21:00 мужчина открыл хаотичную стрельбу в центре города. Вызванный на место спецназ ликвидировал угрозу. Мотивы преступника до сих пор остаются неизвестными (есть подозрения, что он был в состоянии алкогольного опьянения). Его личность также все еще выясняется.

Отмечается, что для объективности расследования этим делом занимается полиция Кельна.