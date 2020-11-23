В регионах выявили десятки нелегальных газовых заправок

В России появилось много нелегальных газовых заправок пропан-бутана (АГЗС), где не соблюдается техника безопасности для подобных объектов. Об этом сообщила газета "Известия", со ссылкой на слова вице-президента Независимого топливного союза (НТС) Дмитрия Гусева.

За два последних месяца представители НТС провели рейды по регионам России и выявили десятки АЗГС не соответствующих установленным требованиям Ленинградской, Пензенской, Саратовской и Самарской областей. Эти заправки работают с серьезными нарушениями требований безопасности. Часто они располагаются около магазинов и привлекают к работе мигрантов. В НТС считают, что количество нелегальных АЗГС сейчас может составлять несколько сотен. Всего сейчас в России работает 5 тысяч заправок СУГ.

В Ростехнадзоре изданию подтвердили проблему увеличения количества "теневых" заправок СУГ. В службе уточнили, что мелкие предприниматели не регистрируют свой бизнес официально и избегают соблюдения установленных государством требований.

Например, Нижне-Волжское управление Ростехнадзора 18 ноября установило факт работы шести АЗГС без соответствующей лицензии. В службе подчеркнули, что из-за этого могла возникнуть чрезвычайная ситуация, которая могла привести, в том числе, к гибели людей.