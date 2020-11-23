В России планируют ввести плату за проход судов по обновленным путям

В России планируется ввести плату за использование тех внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура. Об этом заявил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

По его словам, плату нужно взимать за конкурентную услугу, которая предоставляется судовладельцам. "Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Пошивай отметил, что судовладельцы получают возможность увеличить объемы грузовых перевозок на модернизированных участках и получать более высокую прибыль. Потому взимание платы обоснованно.

Также плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей с одного судна начнут взимать за использование специальных электронных навигационных карт на базе системы "ГЛОНАСС". По словам Пошивая, такие расценки в десятки раз ниже аналогов.