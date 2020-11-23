Ножик в кармане, вполне, на взгляд его владельца, безобидный, может обернуться гражданину двумя годами лишения свободы и крупным штрафом. Об этот сказано в поступившем на днях в Госдуму проекте закона.

Законопроект об уголовной ответственности за незаконное приобретение и ношение холодного оружия внесли в Госдуму депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов. Изменение в оружейном законодательстве, если оно произойдет, коснется без преувеличения нескольких десятков миллионов россиян - охотников, коллекционеров, наследников дедовских клинков, носителей этнических костюмов, например, горцев или казаков, предпринимателей, торгующих оружейной продукцией, и просто тех, кому друзья подарили красивый нож.

Поправить предлагается статью 222 в части 4 УК РФ. За незаконный клинок, признанный холодным оружием, законодатели предлагают назначать виновнику "до 480 часов обязательных работ, либо от года до двух лет исправительных работ, либо до двух лет ограничения свободы, либо до двух лет принудительных работ, либо от трех до шести месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы со штрафом или без него".

Напомним, до конца 2003 года за незаконное ношение холодного оружия можно было угодить в тюрьму на два года. Сейчас же - только штраф в размере от 500 до 2000 рублей с возмездным изъятием оружия или без такового. Изъятый клинок будет продан в комиссионке, а деньги возвращены бывшему владельцу с вычетом издержек. То есть владеть можно, носить - нельзя.

В пояснительной записке депутаты объясняют свою инициативу выходом оборота этого оружия из-под контроля. По их мнению, либерализация в этой части уголовного законодательства привела к всплеску правонарушений с применением холодного оружия.

По данным, полученным из МВД РФ, ежегодно увеличивается количество таких преступлений. В 2011 году было зафиксировано 638 преступлений с применением холодного оружия, в 2012 году - 768 преступлений, за первое полугодие 2012 года - 370 преступлений. Более свежую информацию депутаты в своей записке не приводят.

До конца 2003 года за незаконное ношение холодного оружия можно было угодить в тюрьму на два года. Сейчас же - только штраф

И это объяснимо: споры о холодном оружии правоохранители, законодатели и владельцы такого оружия ведут уже второй десяток лет. В оружейном законодательстве есть немало дву­смысленностей, которые, в свою очередь, порождают коррупционные риски. И если законопроект будет принят, то самое главное для его разработчиков - создать внятный механизм его исполнения.

Основная проблема - определение понятия, что такое холодное оружие. В законе сказано, что "холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения". К холодному оружию, по закону, относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими. На территории РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия кистеней, кастетов, сюрикэнов, бумерангов и других, специально приспособленных для использования в качестве оружия, предметов ударно-дробящего и метательного действия - статья 6 Закона "Об оружии".

Запрещен оборот в качестве гражданского и служебного оружия холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых при длине клинка и лезвия более 90 мм либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются.

И вот - лазейка: к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п.), конструктивно сходные с холодным оружием.

В конкретном случае вопрос о признании того или иного предмета холодным оружием может быть решен с помощью криминалистической экспертизы. А экспертизы проводятся на основании ведомственных инструкций и нормативов МВД. То есть нож с длиной лезвия от 90 миллиметров и выше эксперты могут признать оружием. А мачете с почти метровым клинком - шанцевым инструментом. Так же, как и излюбленное оружие российского армейского спецназа и, вообще, пехоты - малую саперную лопатку. Или - небольшой топорик, остро заточенную отвертку, сапожное шило. Но ведь убить можно гвоздем или, скажем, швейной иглой. И - снова парадокс: эта самая игла - орудие убийства, но при этом - отнюдь не холодное оружие. Вообще же регламент такой экспертизы - внутренняя инструкция правоохранительного ведомства, которую обычный гражданин знать не обязан. А если так, какое значение она имеет для суда? Ну, купил человек на рынке понравившуюся железяку. Он же не знал, что это как раз и есть холодное оружие. Запрещенное к продаже. И вообще, если "оружием массового поражения" в России давно признан кухонный нож - именно этим предметом совершается большинство бытовых убийств, - то какой реальный смысл в такой экспертизе?

При продаже ножа продавец обязательно вручит вам сертификат, где будет указано, что изделие - не холодное оружие, а всего лишь сувенир

Иногда дело доходит до абсурда: в редакцию "РГ" пришло письмо от бдительного гражданина с предложением регистрировать как оружие абсолютно все топоры. А почему еще не вилы и косы? При этом в каждом магазине, специализирующемся на торговле гражданским и даже сувенирным оружием, вы можете свободно приобрести любой нож - от перочинного до настоящего непальского кукри. Так вот - при продаже такой "безделушки" продавец обязательно вручит вам сертификат, где от имени экспертной комиссии будет указано, что данное изделие является не холодным оружием, а всего лишь сувениром или туристическим ножом. Все будет заверено печатями и чьими-то подписями. И ни один полицейский не придерется - вы всегда докажете, что нож приобретен легально в конкретном магазине.

Но можно ли стать законным владельцем официально признанного холодного оружия? Можно, если вы, скажем, охотник. В оружейном магазине вы показываете разрешение на владение огнестрельным оружием и вправе купить нож, на который нанесен номер. По правилам, этот номер должен быть сообщен в подразделение лицензионно-разрешительной работы и занесен в охотничий билет.

Но казус в том, что с введением новых образцов охотничьих билетов в них вообще не предусмотрено никаких сведений об оружии его обладателя - ни ружья, ни ножа. И если на каждую огнестрельную единицу выдается разрешение, то холодное оружие в подразделениях лицензионно-разрешительной системы не регистрируется вообще. Разумеется, нет и никакой базы данных.

И вот еще одна коррупционная лазейка - каждый случай попытки привлечь к ответственности за незаконный оборот холодного оружия будет требовать проведения экспертизы. И уже эксперт будет лично решать, чью сторону принять - полицейского или владельца "изделия". Надо ли объяснять, что всегда есть соблазн вынести "правильное" решение за определенную мзду?

И если все-таки постараться взять реальное холодное оружие, которое расползлось по стране, под плотный контроль, его так или иначе придется увязать с правом ношения гражданского оружия. Чтобы иметь такое право, надо зарегистрировать пусть даже и "сувенирный" нож в лицензионно-разрешительной системе. И тогда, пожалуйста, носи его в кармане или сумке. Если же разрешения нет, а полицейский увидит "предмет, похожий на оружие", последует наказание. Можно только представить, какой тайфун бумажной работы обрушится на регистрационные органы.