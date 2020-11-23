В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек COVID-19 в школах

Массовых вспышек COVID-19 сегодня в школах РФ не зафиксировано. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Массовых вспышек в школах нет, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

Министр также уточнил, что не так много школ находится на карантине. Ситуация с заболеваемостью в школах - в целом контролируемая.

По его словам, отмена ЕГЭ на сегодняшний день не обсуждается. А решения о проведении новогодних утренников в школах и детских садах принимаются на уровне оперативных штабов регионов.