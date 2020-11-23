В шанхайском аэропорту "Пудун" началась всеобщая проверка на COVID-19

Всех посетителей и сотрудников международного аэропорта Шанхая "Пудун" протестируют на коронавирус. До получения результатов никто не может покинуть здание, сообщает издание "Пэнпай".

"На подземной парковке создан проверочный пункт, где все люди, находившиеся в аэропорту и в грузовом терминале, сдают ПЦР-тесты. Взятие проб продолжалось всю ночь", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Массовая проверка потребовалась после того, как 20 ноября у сотрудника грузового терминала аэропорта "Пудун" был выявлен коронавирус. Спустя два дня заболели его жена и контактировавший с ним коллега. За последние 14 дней мужчина посещал несколько общественных мест, везде проведена тщательная дезинфекции. Всего на карантин отправлены 52 человека, которые были в контакте с заболевшим.

Информации о том, выявлены ли еще случаи заболевания коронавирусом среди работников аэропорта пока нет.