Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца года

"К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины. Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжается завершающая пострегистрационная стадия клинических исследований.