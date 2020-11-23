Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца года

Вакцина против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона", разработанная ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС
"К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины. Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время продолжается завершающая пострегистрационная стадия клинических исследований.