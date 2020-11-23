Венесуэла открывает коммерческое авиасообщение с Россией

Венесуэла открывает с сегодняшнего дня коммерческое авиасообщение с Россией. Об этом пишет aviacionaldia.com со ссылкой на Национальный институт гражданской авиации южноамериканской страны.

Отмечается, что с 23 ноября расширяется список направлений, по которым разрешено осуществлять перелеты. К Мексике, Доминиканской республике, Ирану, Турции и Канаде прибавились Россия и Боливия. Однако пока не известно, какая именно авиакомпания будет работать по этим маршрутам.

Ранее предполагалось, что Conviasa будет осуществлять прямые перелеты между Каракасом и Москвой (до пандемии прямых рейсов между нашими странами не было).