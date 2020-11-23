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23.11.2020 19:30
Рубрика: Власть

Стройка с видом на развод

Верховный суд РФ разъяснил, как бывшим супругам делить перестроенный ими дом
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда ей пришлось пересматривать итоги спора о дележе совместно нажитого имущества, который случился в Башкирии.
Затраты на создание и обустройство совместного жилья, как показывает судебная практика, полезно фиксировать. Фото: Сергей Михеев/РГ Затраты на создание и обустройство совместного жилья, как показывает судебная практика, полезно фиксировать. Фото: Сергей Михеев/РГ
Затраты на создание и обустройство совместного жилья, как показывает судебная практика, полезно фиксировать. Фото: Сергей Михеев/РГ

Суть вопроса состояла в том, что на бумаге размеры дома были одни, а в действительности - совсем другие, в десять раз больше. Никто никого не обманывал, просто за годы супружеской жизни семья достраивала и перестраивала свой дом. Так он изменился и вырос в размерах.

Фото: GettyImages
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Согласитесь, подобная ситуация совсем не редкость. Но в нашем случае, когда встал вопрос дележа совместно нажитого имущества, местные суды споткнулись на вот таком вопросе: какие метры дома следует делить между супругами - те, что указаны в документах, или же существующие в реальности?

На этот непростой вопрос и ответил Верховный суд.

Итак, в одном из сельских районов Башкирии муж с женой подали на развод, а потом и на раздел имущества.

Но в суде оказалось, что делить их общий дом сложно. По документам право собственности было оформлено только на одну треть делимого дома. А вот его достроенную позже часть супруги так и не оформили как положено. А после развода пошли делить дом, в котором они жили, целиком.

Первая инстанция решила, что надо делить лишь то, что есть по бумагам, поэтому мужу должна отойти большая часть дома. Апелляция с таким решением не согласилась и поделила весь существующий дом пополам. Как надо было в этом случае поступать правильно, растолковал Верховный суд.

Все, что совместно построено супругами, им нужно правильно и вовремя оформить

А началась история в конце девяностых годов, когда местный житель купил на селе плохонький домик и получил разрешение местной власти снести его и возвести на месте развалюхи нормальный дом для постоянного житья. К дому прилагался участок, и новый хозяин его оформил на себя в пожизненное наследуемое владение. А на участке возвел новый дом.

И главное - он женился. Теперь у мужчины была земля в собственности, законно оформленная в период брака. Дом значительно увеличился в размерах. К дому еще добавилась и пристройка с летним кафе.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Верховный суд разъяснил, как супругам делить личное имущество

Прошло шестнадцать лет, и брак распался. Развод супруги оформили в мировом суде, а делить имущество стали позже, в гражданском процессе. В суд принесли заключение эксперта о том, что дом за годы брака стал больше, чем на бумаге, соответственно и его стоимость увеличилась больше чем на миллион рублей.

Первая инстанция пришла к выводу, что часть дома - размером с купленную до брака недвижимость - относится к личному имуществу супруга, как и участок. А вот право собственности на зарегистрированные достроенные квадратные метры суд решил поделить в пропорции: 63/100 - мужу, а 37/100 - жене.

Апелляция - Верховный суд Башкирии - отменила такой раздел и приняла другое решение. Она поделила пополам весь дом вместе с пристройкой. Объясняя такой шаг, апелляция заявила, что имущество каждого из супругов можно признать их совместной собственностью, если в период брака оно значительно улучшалось. Именно об этом говорит статья 37 Семейного кодекса. Недовольный подобным разделом бывший супруг отправился дальше и выше оспаривать такое решение. И Верховный суд не согласился с выводами апелляции.

Вот разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Суд объяснил, что часть дома мужчина построил еще до брака, поэтому эта часть - его личное имущество. Кроме того, по мнению Верховного суда, в подобных случаях нужно учитывать и объем личных средств, которые каждый из супругов вложил в улучшение недвижимости.

А еще Верховный суд обратил внимание своих коллег вот на какой важный, по его мнению, факт - в этом споре ни одна из сторон не просила суды делить между ними пристройки к дому.

В общем и целом, отечественная судебная практика показывает, что очень часто в подобных делах разграничить личное и совместно нажитое имущество весьма непросто. Самые жаркие и долгие споры возникают именно при решении такой задачи. Поэтому, по мнению специалистов, в таких судебных спорах надо заранее обратить внимание вот на какой аспект.

Чтобы не оказаться в схожей сложной ситуации, советуют эксперты, важно все собранное, заработанное, полученное и построенное оформлять не только правильно, но и вовремя. И это правильно, и следует это делать даже без оглядки на возможность когда-нибудь в будущем испортить отношения.

Фото: iStock
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Сложно бывает и с доказательствами, которые подтверждают, кому из супругов принадлежат деньги, потраченные на улучшение совместной недвижимости. Необходимо найти документы, которые подтвердят принадлежность денег, потраченных на ремонт или перестройку. В нашем случае - дома.

Кроме того, в аналогичных спорах важно при регистрации вновь возникшего объекта недвижимости и постановке его на учет в БТИ сохранять записи о составных частях объекта и дате их возникновения.

В общем, Верховный суд вынес такой вердикт - отменить решение апелляции и отправить дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии.

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