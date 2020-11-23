Внесен проект о праве президента назначать гражданских высшими офицерами

Кабмин предложил дать президенту полномочия назначать гражданских на высшие офицерские должности, а также освобождать их от указанных должностей. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Поправки предложены в федеральный закон "Об обороне".

Проект касается федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет президент.

В кабмине пояснили, что сейчас отсутствует единый порядок назначения граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров. И это фактически сужает полномочия президента. Проект федерального закона устранит имеющуюся правовую неопределенность.

Как отмечается в пояснительной записке, назначение гражданских на высшие офицерские должности не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей. Дело в том, что назначение гражданских на должности высших офицеров не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, отметили разработчики.