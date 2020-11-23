Внесен проект о штрафах для граждан и НКО, признанных иноагентами

Так, неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в предусмотренных законом случаях, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Непредставление или несвоевременное представление отчетности обойдется таким гражданам в сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Если статус иностранного агента в материалах не укажет организация, внесенная в реестр, то на ее должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эта законодательная инициатива входит в пакет законопроектов, одобренный на прошлой неделе Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и аналогичной профильной Комиссией Совета Федерации, сообщил глава думской комиссии Василий Пискарев.

"Накануне мы предложили распространить требования, применяемые в отношении НКО-иностранных агентов на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования", - рассказал он журналистам.

"Данный законопроект устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех из них, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту", - добавил депутат.

Он также сообщил, что внесенный законопроект "в целом поддержан правительством Российской Федерации".