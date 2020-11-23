ВОЗ: "Нулевых пациентов" с коронавирусом могло быть несколько

Эксперты до сих пор не установили источник коронавируса нового типа, где и когда произошел первый случай заражения. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, "нулевых случаев" могло быть несколько. Первыми носителями вируса могли быть как люди, так и животные разных видов. "Сейчас все это еще очень сложно установить", - отметил Райан.

"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", - сообщил он. По словам Райана, передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

Эксперт также подчеркнул, что вирус имеет естественное происхождение. В этом нет сомнений.

Для дальнейшего изучения заболевания и поиска его источника в ближайшее время в Китай отправится группа международных научных экспертов. Сейчас они дистанционно общаются с китайскими коллегами. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", - отметил Райан.