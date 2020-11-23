ВОЗ: "Нулевых пациентов" с коронавирусом могло быть несколько

По его словам, "нулевых случаев" могло быть несколько. Первыми носителями вируса могли быть как люди, так и животные разных видов. "Сейчас все это еще очень сложно установить", - отметил Райан.
"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", - сообщил он. По словам Райана, передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.
Эксперт также подчеркнул, что вирус имеет естественное происхождение. В этом нет сомнений.
Для дальнейшего изучения заболевания и поиска его источника в ближайшее время в Китай отправится группа международных научных экспертов. Сейчас они дистанционно общаются с китайскими коллегами. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", - отметил Райан.