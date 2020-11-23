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23.11.2020 22:19
Рубрика: Общество

ВОЗ: "Нулевых пациентов" с коронавирусом могло быть несколько

Текст: Юрий Когалов
Эксперты до сих пор не установили источник коронавируса нового типа, где и когда произошел первый случай заражения. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По его словам, "нулевых случаев" могло быть несколько. Первыми носителями вируса могли быть как люди, так и животные разных видов. "Сейчас все это еще очень сложно установить", - отметил Райан.

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"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", - сообщил он. По словам Райана, передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

Эксперт также подчеркнул, что вирус имеет естественное происхождение. В этом нет сомнений.

Для дальнейшего изучения заболевания и поиска его источника в ближайшее время в Китай отправится группа международных научных экспертов. Сейчас они дистанционно общаются с китайскими коллегами. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", - отметил Райан.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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