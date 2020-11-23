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23.11.2020 09:39
Рубрика: Общество

Воздух около автотрасс в России стал чище

Текст: Евгений Гайва
Концентрация вредных веществ в воздухе около автотрасс в России снизилась в 2,32 раза за период с 2012 года по 2019 год, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"За период 2012-2019 гг. наблюдается статистическое снижение (в 2,3 раза) уровня загрязнения атмосферного воздуха городских территорий, расположенных в зонах влияния автомагистралей", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Причем такая картина наблюдается как на стационарных постах наблюдения (снижение доли проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 1,97 раза), так и в зонах влияния промышленных предприятий (снижение в 2,24 раза).

В целом, по данным Роспотребнадзора, показатели качества воздуха в населенных пунктах страны за восемь лет существенно улучшились. В 2019 году доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ, отобранных на территории населенных мест, снизилась в 2,29 раза по сравнению с уровнем 2012 года. На городских территориях за восемь лет этот показатель снизился в 2,32 раза (с 1,37 % до 0,59 %), на сельских - в 2,03 раза (с 1,08 % до 0,53 %).

Только за девять месяцев текущего года в городских поселениях по всей стране было исследовано более 881 тысячи проб атмосферного воздуха. Из них менее 0,85 % (7463) были с превышением гигиенических нормативов, максимальных разовых предельно допустимых концентраций, отмечается в заявлении ведомства.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Улучшение качества воздуха отмечено в Москве, Адыгее, Татарстане, Удмуртии, Брянской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях. На этих же территориях отмечено снижение смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с химическими факторами ингаляционного риска здоровью окислами азота, бенз(а)пиреном, формальдегидом, гидроксибензолом и его производными, аммиаком, ароматическими углеводородами, толуолом, бензолом, ксилолом, марганцем, серной кислотой, серы диоксидом, сероуглеродом, углерода оксидом, взвешенными веществами, фтором и его соединениями.

Вопросы сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу рассматриваются Роспотребнадзором совместно с уполномоченными участниками федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

В регионах Общество Экология Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России ЮФО Адыгея ПФО Татарстан ПФО Удмуртия ЦФО Брянская область ЦФО Калужская область

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