Впервые осужденных разрешили держать в одной колонии-поселении вместе с рецидивистами

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий содержать в одной колонии-поселении разные категории осужденных. Новые нормы устанавливают возможность размещения в одной колонии-поселении осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, как ранее не отбывавших сроков лишения свободы, так и тех, кто уже был в заключении.

Кроме того, документ затрагивает тех, кто впервые осужден за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима. При этом законом определено условие, что для них должно быть обеспечено раздельное проживание и трудоустройство.

Как поясняют эксперты, нередко осужденных приходится отправлять отбывать наказание в колонии-поселения других регионов, хотя в казенном доме того же режима есть свободные места. Причина в том, что человек, допустим, осужден впервые, а в той колонии содержат тех, кто ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы.