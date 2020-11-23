Вакцина против коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца года, сообщили 23 ноября в Роспотребнадзоре.

Наработано уже 25 тыс. доз вакцины, и столько же будет произведено до конца года. Так что уже в декабре, как ожидается, начнется ее применение у медиков, как и в случае с вакциной "Спутник V". Сейчас у обеих российских вакцин продолжается завершающая пострегистрационная стадия клинических испытаний.

Также стали известны подробности тестирования еще одной перспективной вакцины - ее разработала шведско-британская фармкомпания "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом. Кстати, эта вакцина, возможно, будет производиться в России - еще летом разработчики подписали предварительное соглашение о сотрудничестве с российской компанией "Р-Фарм". По предварительным результатам испытаний эта вакцина показала разную эффективность в зависимости от способа введения - 62% и 90%.

В РФПИ в понедельник прокомментировали, что возможная причина несколько меньшей эффективности этой вакцины по сравнению с другими заключается в том, что при ее разработке используется только один вектор - аденовирус шимпанзе. В российском препарате "Спутник V" использовано два разных вектора на основе аденовирусов человека.