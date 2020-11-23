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23.11.2020 16:54
Рубрика: Власть

За неправомерное использование знаков СМИ предложены штрафы

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект, который вводит наказание в виде штрафа и обязательных работ за неправомерное использование отличительных знаков СМИ на публичных мероприятиях - в том числе на митингах. Кабмин поправки в КоАП поддержал.

В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации

Автором документа выступил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Согласно его предложению, штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Также возможны обязательные работы на срок до 50 часов.

Вяткин предложил отнести рассмотрение дел о таких правонарушениях к исключительной компетенции судей. При этом протоколы будут составляться полицией.

Правительство дало положительный отзыв на законопроект.

Данный документ, как пояснил автор, разработан во взаимосвязи с другим проектом, которым устанавливается обязанность для журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать ясно видимый отличительный знак - признак представителя СМИ.

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