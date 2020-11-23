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23.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам:

  • 1 Москва 6866
  • 2 Санкт-Петербург 2926
  • 3 Московская область 971
  • 4 Нижегородская область 447
  • 5 Свердловская область 389
  • 6 Архангельская область 353
  • 7 Красноярский край 335
  • 8 Республика Карелия 333
  • 9 Воронежская область 313
  • 10 Хабаровский край 311
  • 11 Ростовская область 310
  • 12 Пермский край 296
  • 13 Республика Коми 280
  • 14 Мурманская область 278
  • 15 Республика Бурятия 272
  • 16 Забайкальский край 270
  • 17 Иркутская область 266
  • 18 Республика Саха (Якутия) 244
  • 19 Ульяновская область 243
  • 20 Саратовская область 239
  • 21 Самарская область 234
  • 22 Омская область 233
  • 23 Вологодская область 231
  • 24 Алтайский край 230
  • 25 Волгоградская область 229
  • 26 Кировская область 228
  • 27 Приморский край 227
  • 28 Ставропольский край 224
  • 29 Республика Крым 224
  • 30 Челябинская область 219
  • 31 Ленинградская область 202
  • 32 Ханты-Мансийский АО 200
  • 33 Томская область 195
  • 34 Тверская область 194
  • 35 Ямало-Ненецкий АО 194
  • 36 Калининградская область 190
  • 37 Оренбургская область 188
  • 38 Ярославская область 183
  • 39 Кемеровская область 179
  • 40 Новгородская область 178
  • 41 Республика Хакасия 176
  • 42 Краснодарский край 173
  • 43 Тюменская область 173
  • 44 Удмуртская Республика 172
  • 45 Новосибирская область 172
  • 46 Псковская область 169
  • 47 Белгородская область 165
  • 48 Пензенская область 162
  • 49 Амурская область 155
  • 50 Ивановская область 154
  • 51 Курская область 153
  • 52 Тульская область 148
  • 53 Астраханская область 147
  • 54 Орловская область 143
  • 55 Калужская область 141
  • 56 Брянская область 136
  • 57 Костромская область 136
  • 58 Республика Башкортостан 131
  • 59 Смоленская область 130
  • 60 Владимирская область 128
  • 61 Республика Алтай 125
  • 62 Тамбовская область 119
  • 63 Сахалинская область 119
  • 64 Рязанская область 118
  • 65 Липецкая область 114
  • 66 Чувашская Республика 110
  • 67 Республика Тыва 103
  • 68 Курганская область 101
  • 69 Республика Дагестан 99
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 71 Республика Мордовия 89
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 73 Республика Адыгея 82
  • 74 Чеченская Республика 80
  • 75 Республика Ингушетия 74
  • 76 Республика Северная Осетия 74
  • 77 Республика Татарстан 73
  • 78 Республика Калмыкия 69
  • 79 Камчатский край 60
  • 80 г. Севастополь 58
  • 81 Республика Марий Эл 51
  • 82 Магаданская область 45
  • 83 Еврейская АО 31
  • 84 Чукотский АО 9
  • 85 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Дагестан 0,5%
  • 2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%
  • 3. Республика Марий Эл 0,7%

За последние сутки подтвержден 361 летальный случай:

  1. Белгородская область 4
  2. Воронежская область 12
  3. Курская область 1
  4. Липецкая область 1
  5. Московская область 20
  6. Орловская область 1
  7. Смоленская область 2
  8. Тверская область 1
  9. Тульская область 2
  10. Ярославская область 2
  11. Москва 71
  12. Вологодская область 6
  13. Мурманская область 6
  14. Санкт-Петербург 20
  15. Республика Крым 4
  16. Краснодарский край 7
  17. Астраханская область 3
  18. Волгоградская область 5
  19. Ростовская область 19
  20. Севастополь 3
  21. Республика Дагестан 4
  22. Республика Ингушетия 1
  23. Кабардино-Балкарская Республика 3
  24. Чеченская Республика 2
  25. Ставропольский край 4
  26. Республика Башкортостан 1
  27. Республика Татарстан 3
  28. Удмуртская Республика 3
  29. Пермский край 10
  30. Нижегородская область 14
  31. Оренбургская область 3
  32. Пензенская область 2
  33. Самарская область 1
  34. Свердловская область 10
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  36. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  37. Челябинская область 9
  38. Республика Хакасия 2
  39. Алтайский край 2
  40. Красноярский край 17
  41. Иркутская область 13
  42. Кемеровская область 4
  43. Новосибирская область 5
  44. Омская область 14
  45. Республика Бурятия 13
  46. Республика Саха (Якутия) 10
  47. Забайкальский край 6
  48. Приморский край 3
  49. Амурская область 1
  50. Хабаровский край 2
  51. Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 36 540 человек


За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 002 человека:

  1. Белгородская область 55
  2. Брянская область 293
  3. Владимирская область 113
  4. Воронежская область 84
  5. Ивановская область 51
  6. Калужская область 105
  7. Костромская область 124
  8. Курская область 183
  9. Липецкая область 61
  10. Московская область 552
  11. Орловская область 16
  12. Рязанская область 97
  13. Смоленская область 21
  14. Тамбовская область 23
  15. Тверская область 49
  16. Тульская область 174
  17. Ярославская область 25
  18. Москва 5064
  19. Республика Карелия 124
  20. Республика Коми 98
  21. Архангельская область 192
  22. Ненецкий автономный округ 18
  23. Вологодская область 93
  24. Калининградская область 108
  25. Ленинградская область 163
  26. Мурманская область 192
  27. Новгородская область 61
  28. Псковская область 142
  29. Санкт-Петербург 1449
  30. Республика Адыгея 49
  31. Республика Калмыкия 22
  32. Республика Крым 43
  33. Краснодарский край 222
  34. Астраханская область 79
  35. Волгоградская область 41
  36. Ростовская область 200
  37. Севастополь 4
  38. Республика Дагестан 91
  39. Республика Ингушетия 97
  40. Кабардино-Балкарская Республика 124
  41. Карачаево-Черкесская Республика 46
  42. Республика Северная Осетия - Алания 51
  43. Чеченская Республика 23
  44. Ставропольский край 92
  45. Республика Башкортостан 4
  46. Республика Марий Эл 7
  47. Республика Мордовия 67
  48. Республика Татарстан 63
  49. Удмуртская Республика 98
  50. Республика Чувашия 10
  51. Пермский край 198
  52. Кировская область 12
  53. Нижегородская область 191
  54. Оренбургская область 134
  55. Пензенская область 39
  56. Самарская область 139
  57. Саратовская область 611
  58. Ульяновская область 148
  59. Курганская область 19
  60. Свердловская область 394
  61. Тюменская область 158
  62. Ханты-Мансийский автономный округ 100
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  64. Челябинская область 112
  65. Республика Алтай 30
  66. Республика Тыва 27
  67. Республика Хакасия 28
  68. Алтайский край 205
  69. Красноярский край 335
  70. Иркутская область 197
  71. Кемеровская область 167
  72. Новосибирская область 66
  73. Омская область 219
  74. Томская область 226
  75. Республика Бурятия 184
  76. Республика Саха (Якутия) 167
  77. Забайкальский край 151
  78. Камчатский край 27
  79. Приморский край 67
  80. Амурская область 104
  81. Магаданская область 71
  82. Хабаровский край 96
  83. Сахалинская область 89
  84. Еврейская автономная область 32
  85. Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 611 445
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