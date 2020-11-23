За сутки в России подтверждено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.



Распределение по субъектам: 1 Москва 6866

2 Санкт-Петербург 2926

3 Московская область 971

4 Нижегородская область 447

5 Свердловская область 389

6 Архангельская область 353

7 Красноярский край 335

8 Республика Карелия 333

9 Воронежская область 313

10 Хабаровский край 311

11 Ростовская область 310

12 Пермский край 296

13 Республика Коми 280

14 Мурманская область 278

15 Республика Бурятия 272

16 Забайкальский край 270

17 Иркутская область 266

18 Республика Саха (Якутия) 244

19 Ульяновская область 243

20 Саратовская область 239

21 Самарская область 234

22 Омская область 233

23 Вологодская область 231

24 Алтайский край 230

25 Волгоградская область 229

26 Кировская область 228

27 Приморский край 227

28 Ставропольский край 224

29 Республика Крым 224

30 Челябинская область 219

31 Ленинградская область 202

32 Ханты-Мансийский АО 200

33 Томская область 195

34 Тверская область 194

35 Ямало-Ненецкий АО 194

36 Калининградская область 190

37 Оренбургская область 188

38 Ярославская область 183

39 Кемеровская область 179

40 Новгородская область 178

41 Республика Хакасия 176

42 Краснодарский край 173

43 Тюменская область 173

44 Удмуртская Республика 172

45 Новосибирская область 172

46 Псковская область 169

47 Белгородская область 165

48 Пензенская область 162

49 Амурская область 155

50 Ивановская область 154

51 Курская область 153

52 Тульская область 148

53 Астраханская область 147

54 Орловская область 143

55 Калужская область 141

56 Брянская область 136

57 Костромская область 136

58 Республика Башкортостан 131

59 Смоленская область 130

60 Владимирская область 128

61 Республика Алтай 125

62 Тамбовская область 119

63 Сахалинская область 119

64 Рязанская область 118

65 Липецкая область 114

66 Чувашская Республика 110

67 Республика Тыва 103

68 Курганская область 101

69 Республика Дагестан 99

70 Кабардино-Балкарская Республика 90

71 Республика Мордовия 89

72 Карачаево-Черкесская Республика 87

73 Республика Адыгея 82

74 Чеченская Республика 80

75 Республика Ингушетия 74

76 Республика Северная Осетия 74

77 Республика Татарстан 73

78 Республика Калмыкия 69

79 Камчатский край 60

80 г. Севастополь 58

81 Республика Марий Эл 51

82 Магаданская область 45

83 Еврейская АО 31

84 Чукотский АО 9

85 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,5%

2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%

3. Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтвержден 361 летальный случай: Белгородская область 4 Воронежская область 12 Курская область 1 Липецкая область 1 Московская область 20 Орловская область 1 Смоленская область 2 Тверская область 1 Тульская область 2 Ярославская область 2 Москва 71 Вологодская область 6 Мурманская область 6 Санкт-Петербург 20 Республика Крым 4 Краснодарский край 7 Астраханская область 3 Волгоградская область 5 Ростовская область 19 Севастополь 3 Республика Дагестан 4 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 3 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 4 Республика Башкортостан 1 Республика Татарстан 3 Удмуртская Республика 3 Пермский край 10 Нижегородская область 14 Оренбургская область 3 Пензенская область 2 Самарская область 1 Свердловская область 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Челябинская область 9 Республика Хакасия 2 Алтайский край 2 Красноярский край 17 Иркутская область 13 Кемеровская область 4 Новосибирская область 5 Омская область 14 Республика Бурятия 13 Республика Саха (Якутия) 10 Забайкальский край 6 Приморский край 3 Амурская область 1 Хабаровский край 2 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 36 540 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 002 человека: Белгородская область 55 Брянская область 293 Владимирская область 113 Воронежская область 84 Ивановская область 51 Калужская область 105 Костромская область 124 Курская область 183 Липецкая область 61 Московская область 552 Орловская область 16 Рязанская область 97 Смоленская область 21 Тамбовская область 23 Тверская область 49 Тульская область 174 Ярославская область 25 Москва 5064 Республика Карелия 124 Республика Коми 98 Архангельская область 192 Ненецкий автономный округ 18 Вологодская область 93 Калининградская область 108 Ленинградская область 163 Мурманская область 192 Новгородская область 61 Псковская область 142 Санкт-Петербург 1449 Республика Адыгея 49 Республика Калмыкия 22 Республика Крым 43 Краснодарский край 222 Астраханская область 79 Волгоградская область 41 Ростовская область 200 Севастополь 4 Республика Дагестан 91 Республика Ингушетия 97 Кабардино-Балкарская Республика 124 Карачаево-Черкесская Республика 46 Республика Северная Осетия - Алания 51 Чеченская Республика 23 Ставропольский край 92 Республика Башкортостан 4 Республика Марий Эл 7 Республика Мордовия 67 Республика Татарстан 63 Удмуртская Республика 98 Республика Чувашия 10 Пермский край 198 Кировская область 12 Нижегородская область 191 Оренбургская область 134 Пензенская область 39 Самарская область 139 Саратовская область 611 Ульяновская область 148 Курганская область 19 Свердловская область 394 Тюменская область 158 Ханты-Мансийский автономный округ 100 Ямало-Ненецкий автономный округ 95 Челябинская область 112 Республика Алтай 30 Республика Тыва 27 Республика Хакасия 28 Алтайский край 205 Красноярский край 335 Иркутская область 197 Кемеровская область 167 Новосибирская область 66 Омская область 219 Томская область 226 Республика Бурятия 184 Республика Саха (Якутия) 167 Забайкальский край 151 Камчатский край 27 Приморский край 67 Амурская область 104 Магаданская область 71 Хабаровский край 96 Сахалинская область 89 Еврейская автономная область 32 Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 611 445