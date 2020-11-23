За сутки в России подтверждено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 6866
- 2 Санкт-Петербург 2926
- 3 Московская область 971
- 4 Нижегородская область 447
- 5 Свердловская область 389
- 6 Архангельская область 353
- 7 Красноярский край 335
- 8 Республика Карелия 333
- 9 Воронежская область 313
- 10 Хабаровский край 311
- 11 Ростовская область 310
- 12 Пермский край 296
- 13 Республика Коми 280
- 14 Мурманская область 278
- 15 Республика Бурятия 272
- 16 Забайкальский край 270
- 17 Иркутская область 266
- 18 Республика Саха (Якутия) 244
- 19 Ульяновская область 243
- 20 Саратовская область 239
- 21 Самарская область 234
- 22 Омская область 233
- 23 Вологодская область 231
- 24 Алтайский край 230
- 25 Волгоградская область 229
- 26 Кировская область 228
- 27 Приморский край 227
- 28 Ставропольский край 224
- 29 Республика Крым 224
- 30 Челябинская область 219
- 31 Ленинградская область 202
- 32 Ханты-Мансийский АО 200
- 33 Томская область 195
- 34 Тверская область 194
- 35 Ямало-Ненецкий АО 194
- 36 Калининградская область 190
- 37 Оренбургская область 188
- 38 Ярославская область 183
- 39 Кемеровская область 179
- 40 Новгородская область 178
- 41 Республика Хакасия 176
- 42 Краснодарский край 173
- 43 Тюменская область 173
- 44 Удмуртская Республика 172
- 45 Новосибирская область 172
- 46 Псковская область 169
- 47 Белгородская область 165
- 48 Пензенская область 162
- 49 Амурская область 155
- 50 Ивановская область 154
- 51 Курская область 153
- 52 Тульская область 148
- 53 Астраханская область 147
- 54 Орловская область 143
- 55 Калужская область 141
- 56 Брянская область 136
- 57 Костромская область 136
- 58 Республика Башкортостан 131
- 59 Смоленская область 130
- 60 Владимирская область 128
- 61 Республика Алтай 125
- 62 Тамбовская область 119
- 63 Сахалинская область 119
- 64 Рязанская область 118
- 65 Липецкая область 114
- 66 Чувашская Республика 110
- 67 Республика Тыва 103
- 68 Курганская область 101
- 69 Республика Дагестан 99
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 71 Республика Мордовия 89
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 73 Республика Адыгея 82
- 74 Чеченская Республика 80
- 75 Республика Ингушетия 74
- 76 Республика Северная Осетия 74
- 77 Республика Татарстан 73
- 78 Республика Калмыкия 69
- 79 Камчатский край 60
- 80 г. Севастополь 58
- 81 Республика Марий Эл 51
- 82 Магаданская область 45
- 83 Еврейская АО 31
- 84 Чукотский АО 9
- 85 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Дагестан 0,5%
- 2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%
- 3. Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтвержден 361 летальный случай:
- Белгородская область 4
- Воронежская область 12
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 20
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 1
- Тульская область 2
- Ярославская область 2
- Москва 71
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Санкт-Петербург 20
- Республика Крым 4
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 19
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 4
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Пермский край 10
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 2
- Самарская область 1
- Свердловская область 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 9
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 2
- Красноярский край 17
- Иркутская область 13
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 5
- Омская область 14
- Республика Бурятия 13
- Республика Саха (Якутия) 10
- Забайкальский край 6
- Приморский край 3
- Амурская область 1
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 36 540 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 002 человека:
- Белгородская область 55
- Брянская область 293
- Владимирская область 113
- Воронежская область 84
- Ивановская область 51
- Калужская область 105
- Костромская область 124
- Курская область 183
- Липецкая область 61
- Московская область 552
- Орловская область 16
- Рязанская область 97
- Смоленская область 21
- Тамбовская область 23
- Тверская область 49
- Тульская область 174
- Ярославская область 25
- Москва 5064
- Республика Карелия 124
- Республика Коми 98
- Архангельская область 192
- Ненецкий автономный округ 18
- Вологодская область 93
- Калининградская область 108
- Ленинградская область 163
- Мурманская область 192
- Новгородская область 61
- Псковская область 142
- Санкт-Петербург 1449
- Республика Адыгея 49
- Республика Калмыкия 22
- Республика Крым 43
- Краснодарский край 222
- Астраханская область 79
- Волгоградская область 41
- Ростовская область 200
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 91
- Республика Ингушетия 97
- Кабардино-Балкарская Республика 124
- Карачаево-Черкесская Республика 46
- Республика Северная Осетия - Алания 51
- Чеченская Республика 23
- Ставропольский край 92
- Республика Башкортостан 4
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 67
- Республика Татарстан 63
- Удмуртская Республика 98
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 198
- Кировская область 12
- Нижегородская область 191
- Оренбургская область 134
- Пензенская область 39
- Самарская область 139
- Саратовская область 611
- Ульяновская область 148
- Курганская область 19
- Свердловская область 394
- Тюменская область 158
- Ханты-Мансийский автономный округ 100
- Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- Челябинская область 112
- Республика Алтай 30
- Республика Тыва 27
- Республика Хакасия 28
- Алтайский край 205
- Красноярский край 335
- Иркутская область 197
- Кемеровская область 167
- Новосибирская область 66
- Омская область 219
- Томская область 226
- Республика Бурятия 184
- Республика Саха (Якутия) 167
- Забайкальский край 151
- Камчатский край 27
- Приморский край 67
- Амурская область 104
- Магаданская область 71
- Хабаровский край 96
- Сахалинская область 89
- Еврейская автономная область 32
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 611 445