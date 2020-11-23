В Роскачестве рассказали, как защитить обувь от реагентов

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору зимней обуви, а также по правильному уходу за ней.

В частности, специалисты опровергли распространенное мнение о том, что обувь из ворсовой кожи - замши, велюра или нубука - не подходят для слякотной погоды. По словам профессора кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Фукиной, эти материалы имеют ряд преимуществ.

- Одно из достоинств гладкой кожи - у нее сохранено естественное покрытие, которое защищает кожу от проникновения влаги и грязи, противостоит перепадам температуры. Ворсовые кожи не имеют такого покрытия, влага легче проникает внутрь материала по открытым порам. Однако открытые поры обеспечивают лучшие гигиенические свойства: влага из внутриобувного пространства проходит по порам и легче испаряется снаружи и это преимущество такой кожи, но перед тем, как выходить в ней, например, в слякотную погоду, ее нужно заранее обработать соответствующими средствами, - пояснила профессор.

Основным правилом долговечности обуви, по словам экспертов, является ее естественная сушка с применением хорошо впитывающей влагу бумаги или вкладышей с силикагелем. Стельки при этом лучше сушить отдельно. Батареи, фены и вкладные сушилки могут не только сделать кожу грубой, но и высушить клей, из-за чего может отвалиться подошва. Спасти кожаную обувь от деформации и появления заломов могут формодержатели, предпочтительно деревянные.

Противогололедные средства, которыми обрабатывают тротуары и дороги, эксперты назвали первым врагом зимней обуви. По словам специалиста по обувной косметике Дениса Щапкова, при использовании обуви из натуральной кожи лучше обходить лужи стороной и выбирать высокую подошву. Если же соль проступила на обуви, необходимо протереть ее влажной тряпкой или салфеткой с обувными косметическими средствами, содержащими уксусную кислоту.

- Делать уксусный раствор и избавляться им от соли в домашних условиях не рекомендую. Ошибка в пропорции может испортить пару. Вымывать соль водой из-под крана - хлопотное дело. Избавляться от реагента придется до победного конца. Иначе разводы будут мигрировать по ботинку, - отметил эксперт.

Щапков добавил, что для поддержания обуви в чистоте верх кожаной обуви, особенно ворсовой, можно обрабатывать водоотталкивающим спреем, достаточно сделать это несколько раз за сезон. Очищать обувь из гладкой кожи лучше намыленной мягкой кожей, смывая мыло водой. При это не рекомендуется использовать туалетное мыло, включая детское, и хозяйственное, поскольку они оставят следы и разводы.

- В качестве домашнего средства рекомендую такой раствор: на 200 мл по две чайные ложки детского шампуня и спирта - такое домашнее средство подойдет и для ухода за ворсовой обувью. Сначала протрите обувь сухой салфеткой, чтобы удалить пыль и грязь (грязь удаляйте только после того, как она подсохнет), а затем почистите обувь подготовленным раствором из воды, детского шампуня и спирта, - заключил эксперт.