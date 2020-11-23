Развитие "зеленой" энергетики и мировой тренд на декарбонизацию требуют обработки все больших объемов данных. Использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) более эффективно позволит искусственный интеллект.

Элементы "умной энергетики", формирующие работу как целых энергосистем, так и отдельных точек генерации, могут масштабировать рынок ВИЭ в России. Искусственный интеллект для повышения стабильности энергосистем наиболее перспективно развивать по таким направлениями, как оптимизация работы оборудования с учетом "умных" алгоритмов при прогнозировании выработки и потребления ВИЭ, в ходе текущего мониторинга данных о фактическом энергопотреблении ВИЭ и в целом интеллектуализации потребления в системах "умного" дома, управления нагрузкой и т.д.

Гонка операционных решений на базе искусственного интеллекта за рынок ВИЭ уже началась. Например, компания Veritone разработала цифровые решения, позволяющие повысить надежность энергоснабжения потребителей и прибыльность электросетей при переходе на ВИЭ. Новации помогут устранять перебои электроснабжения в условиях растущей доли "зеленой" генерации в общем объеме энергопотребления, особенно с учетом устаревшей электросетевой инфраструктуры.

Такая необходимость обусловлена тем, что двусторонний поток между устаревшими технологиями и современными, используемыми на ВИЭ-станциях, может вызвать перегрузку сети, привести к перебоям в поставках электроэнергии и отключению.

Как считает заместитель председателя правления Ассоциации "НП Совет рынка" Олег Баркин, основная цель для следующего десятилетнего этапа развития индустрии ВИЭ заключается в том, чтобы сделать ее эффективной и востребованной без специального субсидирования через рынок электроэнергии и мощности. Это позволит распространить ее возможности не только на оптовый рынок в ценовых зонах, но и на другие сектора рынка и регионы. "Так мы сможем и развить современную промышленность, и "озеленить" энергобаланс, и дать энергетике конкурентный по стоимости источник энергии, повысить конкуренцию в генерации. А также дать импульс для развития смежных отраслей: науки, образования, сервисных услуг и так далее", - подчеркнул он.

Цифровые решения помогают развивать "зеленую" энергетику более эффективно

Для этого в модель новой государственной программы поддержки отрасли ВИЭ на 2025-2035 годы, которая сейчас рассматривается, было предложено включить принцип отбора проектов по LCOE (средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции), плавное снижение предельных ценовых параметров и иные экономические стимулы для снижения стоимости киловатт-часа.

4 процента нынешнего объема выбросов углекислого газа помогут сократить технологии искусственного интеллекта к 2030 году, прогнозируют в PwC

Минэкономразвития представило стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года. В ней будут учтены инструменты для регионов и отраслей промышленности при оценке климатических рисков и подготовке планов адаптации. Повестка "озеленения" энергетики будет реализовываться на фоне стремительной интеллектуализации отрасли.