"Зенит" проведет ключевой матч Лиги чемпионов в гостях против "Лацио"

24 ноября "Зенит" и "Краснодар" проведут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Возможно, они станут судьбоносными для наших команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.

Первый матч между "Зенитом" и "Лацио" в Санкт-Петербурге завершился вничью - 1:1. Фото: РИА Новости

К середине пути зенитовцы подошли на последнем месте в квартете F. Причем два из трех поединков "сине-бело-голубые" провели на своем поле. В обоих случаях футболисты Сергея Семака могли и выиграть, но им чего-то не хватало. Возможно, мастерства или опыта выступления на таком уровне.

К примеру, в предыдущей встрече с "Лацио" у россиян были все предпосылки для победы: накануне визита в Санкт-Петербург римляне лишились нескольких лидеров, да и результаты команды в итальянском чемпионате оставляли желать лучшего. Однако уступая 0:1, в концовке команда Симоне Индзаги резко прибавила и добыла ничью. Очень важную с турнирной точки зрения.

- Мы очень рады. "Лацио" почти четыре года боролся за попадание в Лигу чемпионов. Ничья в гостях с "Зенитом" - приемлемый итог, - отметил автор гола римлян в Санкт-Петербурге, бывший форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо.

Если откровенно, шансов у "Зенита" на выход в плей-офф Лиги чемпионов немного. Не исключен вариант, при котором уже во вторник питерцы досрочно лишатся этой возможности. Произойдет это в случае поражения команды Семака в Риме и победы дортмундской "Боруссии" в параллельном матче с "Брюгге".

- У нас небольшие шансы на выход из группы. Нужно смотреть, как будут играть соперники. Конечно, придется непросто, но мы будем бороться до конца, - отметил Семак.

Только победа позволит зенитовцам сохранить реальные шансы на выход из группы

Как и перед первым матчем между этими командами, "Лацио" столкнулся с большими кадровыми проблемами. Пропустит встречу из-за COVID-19 один из лидеров итальянского клуба Сергей Милинкович-Савич. Коронавирусом заразился также защитник Луис Фелипе. При этом лучший бомбардир римлян последних лет Чиро Иммобиле сдал отрицательный тест на коронавирус и готов выйти на поле.

Решающий матч предстоит провести "Краснодару": футболисты Мурада Мусаева примут обладателя Лиги Европы "Севилью".

Первый поединок этих клубов в Испании надолго запомнится краснодарским болельщикам: гости вели 2:0, на второй тайм испанцы вышли в меньшинстве после удаления Хесуса Наваса. Однако "Севилье" не только удалось сравнять счет, но и победить - 3:2.

- Мы сами подарили сопернику эти три очка. Я готов признавать поражения, но тут совсем иное. Если мы хотим выигрывать, завоевывать титулы, то не должны уступать таким вот образом, - подчеркнул главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после встречи в Севилье.

Также 24 ноября в Лиге чемпионов пройдут следующий матчи: "Ренн" - "Челси", "Динамо" (Киев) - "Барселона", "Ювентус" - "Ференцварош", ПСЖ - "Лейпциг", "МЮ" - "Истанбул Башакшехир".

Где будем смотреть

24 ноября, вторник, "Матч ТВ"

20.55 "Краснодар" - "Севилья". Прямая трансляция.

22.55 "Лацио" - "Зенит". Прямая трансляция.