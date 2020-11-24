20-летний регбист умер после тренировки

20-летний австралийский регбист Кит Титмусс умер после тренировки юниорского клуба "Мэнли-Уорринг Си Иглз", сообщает CNN. Инцидент произошел в пригороде Сиднея.

Спортсмен был доставлен сначала в одну из больниц, но врачи отправили его в другую клинику. Но там Титмуссу не смогли спасти жизнь.

"Мы все опустошены этой новостью. Кит был популярным персонажем в своей команде. "Си Иглз" будут скучать по нему и никогда его не забудут", - сказал главный тренер "Мэнли-Уорринг Си Иглз" Дес Хаслер.

В руководстве лиги подчеркнули, что этот день стал трагедией. Ушел из жизни подававший надежды талантливый игрок. Генеральный директор Национальной регбийной лиги Эндрю Абдо заявил, что окажет помощь семье спортсмена.