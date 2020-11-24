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24.11.2020 12:51
Рубрика: Спорт

20-летний регбист умер после тренировки

Текст: Максим Домчев

20-летний австралийский регбист Кит Титмусс умер после тренировки юниорского клуба "Мэнли-Уорринг Си Иглз", сообщает CNN. Инцидент произошел в пригороде Сиднея.

Спортсмен был доставлен сначала в одну из больниц, но врачи отправили его в другую клинику. Но там Титмуссу не смогли спасти жизнь.

"Мы все опустошены этой новостью. Кит был популярным персонажем в своей команде. "Си Иглз" будут скучать по нему и никогда его не забудут", - сказал главный тренер "Мэнли-Уорринг Си Иглз" Дес Хаслер.

В руководстве лиги подчеркнули, что этот день стал трагедией. Ушел из жизни подававший надежды талантливый игрок. Генеральный директор Национальной регбийной лиги Эндрю Абдо заявил, что окажет помощь семье спортсмена.

Спорт Виды спорта Регби

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