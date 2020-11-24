Александра Бортич сыграла в новом фильме Алексея Германа-младшего

В поселке Репино близ Санкт-Петербурга закончились съемки нового полнометражного фильма Алексея Германа-младшего - "30 дней 30 ночей". Работа над лентой была организована во время вынужденного простоя из-за пандемии.

"Пока мы ждем возобновления работы над нашим фильмом "Воздух", в который мы вложили три года работы, массу сил, эмоций и энергии и съемки которого были приостановлены весной 2020 года, мы решили сделать фильм по сценарию, который лежал у нас уже пару лет",- пояснил режиссер и автор сценария фильма Алексей Герман-младший.

"Мы сняли фильм всего за 25 съемочных дней. С одной стороны, нам нужно было поддержать коллектив, чтобы сохранить костяк съемочной группы, а с другой, мучительно сидеть без работы. Наш новый фильм рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование", - добавил он.

Главную роль исполнил Мераб Нинидзе, под которого был написан сценарий. Также в фильме играют Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Паль, российско-белорусская актриса Александра Бортич, ставшая популярной после "Полицейского с Рублевки" и "Холопа", выпущенного белорусско-российскими продюсерами.

"Остановились масштабные съемки фильма "Воздух", и мы с Алексеем вспомнили сценарий, который у нас уже был готов, - вспоминает продюсер Артем Васильев. - Этот проект показался нам идеальным для работы в условиях пандемии. Он герметичный, в нем мало локаций, необходима небольшая съемочная группа".

"Действовали быстро. Актеры прочитали сценарий и очень быстро согласились. Всего за месяц с небольшим мне удалось собрать пул партнеров. Непросто было решить вопрос с приездом Мераба Нинидзе, так как он гражданин Австрии, и в этом нам помогло министерство культуры и Михаил Ефимович Швыдкой, за что мы им очень благодарны", - отметил он.