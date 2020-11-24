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24.11.2020 18:50
Рубрика: Культура

Алексей Герман снял фильм о борьбе преподавателя вуза за справедливость

Текст: Сусанна Альперина
Многие киноманы страны следят, что происходит с будущим фильмом Алексея Германа-младшего "Воздух" о подвиге советских летчиц в Великой Отечественной войны. Съемки пока приостановлены - об этом не раз писала "РГ". Пандемия сделала свое дело.
Фото: kino-teatr.ru
Александра Бортич сыграла в новом фильме Алексея Германа-младшего

Но режиссер не может сидеть без работы. И сегодня Герман и кинокомпания "Метрафильмс" объявили о том, что закончили съемки нового фильма под рабочим названием "30 дней 30 ночей". Фильм рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование. Не правда ли, ситуация близка к той, в какой сейчас находится сам режиссер? Картину сняли всего за 25 дней в Репино под Санкт-Петербургом.

"Пока мы ждем возобновления работы над нашим фильмом "Воздух", в который мы вложили три года работы, массу сил, эмоций и энергии, и съемки которого были приостановлены еще весной 2020-го года, мы решили сделать фильм по сценарию, который лежал у нас уже пару лет… С одной стороны, нам нужно было поддержать коллектив, чтобы сохранить костяк съемочной группы, а с другой - очень мучительно сидеть без работы, без приложения усилий", - рассказывает режиссер и автор сценария фильма Алексей Герман.

Сценарий картины написан Алексеем Германом-мл. в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой. Елена Окопная - лауреат "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля 2018 за фильм "Довлатов" - создавала художественный мир нового фильма.

Главную роль в фильме исполнил Мераб Нинидзе, эта роль писалась под него. Мераб снимался также в "Бумажном солдате" и еще в нескольких проектах Алексея Германа-младшего и "Метрафильмс". Также в фильме снимались Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.

"Я постаралась соединить точность тысяч деталей интерьера, создать насыщенный и объемный мир, отражающий бытие героев, их мировоззрение, судьбу, органично соединив с моими ощущениями от восприятия действительности, наблюдениями, даже звуками капель дождя, которые барабанят по разным материалам. Я также попыталась погрузиться в этот мир, пропустить через себя, дала прорасти, чтобы мир соединил поэтику и быт", - рассказывает о фильме "30 дней, 30 ночей" Елена Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам.

Фото: youtube.com
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Генеральный продюсер картины - Артем Васильев. Продюсеры - Юрий Степанов (канадская компания Outrageous Film Company) и Илья Цофин (немецкая компания LM Media). Артем Васильев продюсировал и другие фильмы Алексея Германа-младшего, такие, как "Бумажный солдат", "Под электрическими облаками", "Довлатов"

"Непросто было решить вопрос с приездом Мераба Нинидзе - он гражданин Австрии, и в этом нам помогло министерство культуры и Михаил Ефимович Швыдкой, за что мы им очень благодарны. Это международный проект по составу участников, и у фильма уже есть известная международная сейлз-компания, которая будет объявлена позже", - говорит Артем Васильев.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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