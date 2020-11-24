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24.11.2020 12:04
Рубрика: Общество

Анна Попова: Первую волну пандемии Россия преодолела благополучно

Текст: Александр Проценко
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса. Об этом она заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Чиновница назвала три подтверждения свои словам: быстро разработали тест-систему, меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. "И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса", - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что к настоящему времени страна нарастила объем ежесуточного тестирования на наличие/отсутствие COVID-19 в 4-6 раз с апреля текущего года. Каждый день медики проводят около 600 тысяч тестов. Весной максимальный показатель достигал 100-150 тестов ежесуточно.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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