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Apple готовит Mac mini с 10-гигабитным разъемом Ethernet

Текст:   Виктория Чернышева
24.11.2020,  
14:44
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Сети появилась информация о том, что Apple готовит новые системные платы для Mac mini на базе Apple M1 и 10-гигабитным разъемом Ethernet для сетевого подключения.

Их перечень, как уточняет портал Macrumors, значится в закрытом списке для авторизованных сервисных центров компании. По слухам, эти платы уже можно заказать, но в ограниченом количестве.

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Напомним, Apple Mac mini, созданный на базе однокристальной системы M1, имеет гигабитный разъем Ethernet.

Пользователи предполагают, что Apple могла ошибиться в описании характеристик плат. Либо выложила перечень до того, как было принято стратегическое решение выпускать Mac mini с гигабитным разъемом. 10-гигабитная версия предлагается в качестве опции.

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