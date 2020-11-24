Apple готовит Mac mini с 10-гигабитным разъемом Ethernet

В Сети появилась информация о том, что Apple готовит новые системные платы для Mac mini на базе Apple M1 и 10-гигабитным разъемом Ethernet для сетевого подключения.

Их перечень, как уточняет портал Macrumors, значится в закрытом списке для авторизованных сервисных центров компании. По слухам, эти платы уже можно заказать, но в ограниченом количестве.

Напомним, Apple Mac mini, созданный на базе однокристальной системы M1, имеет гигабитный разъем Ethernet.

Пользователи предполагают, что Apple могла ошибиться в описании характеристик плат. Либо выложила перечень до того, как было принято стратегическое решение выпускать Mac mini с гигабитным разъемом. 10-гигабитная версия предлагается в качестве опции.