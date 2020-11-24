Овен

Все, что копилось и лежало под спудом, может неожиданно оказаться интересным и удивительно свежим.

Телец

Не тратьте время на бессмысленные мечтания и маловажные дела. Важно суметь создать задел в серьезных начинаниях.

Близнецы

Не стоит сидеть без дела, поскольку вы очень быстро осмыслите полученную информацию.

Рак

Случайно услышанная информация подтолкнет к решениям, которые позволят сэкономить немало времени и сил.

Лев

Ваши личные дела будут занимать вас больше, чем профессиональные обязанности.

Дева

Отнеситесь к новым предложениям как к возможности проверить, вы готовы на подвиги или ловите рыбку в мутной воде.

Весы

Окружающим будет казаться, что вы являетесь тем человеком, с которым можно говорить практически обо всем.

Скорпион

Вы склонны отлынивать от работы, но ситуация будет предлагать все новые возможности для самореализации.

Стрелец

Новые знакомства могут быть первым шагом на пути к материальному благополучию.

Козерог

Не стоит торопить события в надежде, что это поможет вам скорее справиться с выполнением неприятных обязанностей.

Водолей

Если вы будете цепляться за старое, то упустите шанс найти новые источники дохода.

Рыбы

От того, насколько тактично вы будете себя вести, зависит, станут ли новые знакомства случайными или положат начало долгим взаимоотношениям.