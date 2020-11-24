Организаторы Открытого чемпионата Австралии подумывают о том, чтобы отменить трехраундовый квалификационный турнир. Это позволит провести первый в году "Большой шлем", не слишком сильно выбиваясь из графика.

Australian Open должен был стартовать 18 января, а в случае принятия этого решения начнется 25 января. Даниил Медведев победил в финале Итогового турнира АТР Напомним, что проблемы с началом сезона в Австралии возникли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Правительство запретило спортсменам прибывать на континент до начала января. Получается, что теннисисты не успеют пройти положенный двухнедельный карантин и полноценную подготовку. Следовательно, несколько турниров, предваряющих Australian Open, точно придется отменить.