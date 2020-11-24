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24.11.2020 18:33
Рубрика: В мире

Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане

Текст: Константин Волков

Австралийские силы обороны (ADF) обнародовали итоги четырехлетнего расследования преступных действий своих военнослужащих в Афганистане, которые находились там в составе международного военного контингента.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Расследование возглавлял генерал-майор Пол Бреретон. В ходе сбора доказательств было опрошено более четырехсот свидетелей.

В результате, сообщает авcтралийский новостной портал ABC News, стали известны шокирующие факты. Порядка 25 австралийских спецназовцев, часть из них уже уволились, а часть продолжают службу, были замешаны в убийстве мирных жителей напрямую или в качестве соучастников в 2009-2013 годах. В частности, младшим военнослужащим командиры патрулей приказывали убивать арестованных, это называлось "приучать к крови". Чтобы скрыть следы преступления, оружие, из которого были сделаны выстрелы, выбрасывали или оставляли рядом с трупом. Кроме того, два инцидента были классифицированы следователями как "жестокое обращение". При этом вышестоящее руководство не знало о происходящем, однако, как считают в Австралии, оно несет моральную ответственность за преступления подчиненных.

В связи с этим австралийские СМИ вспомнили о том, что военнослужащих Зеленого континента часто называют "безбашенными" и о жестоком обращении с местным населением со стороны ADF в Восточном Тиморе в 1990-х годах.

По итогам расследования 19 австралийских военнослужащих, находившихся в 2009-2013 годах в Афганистане, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Независимая комиссия Афганистана по правам человека (AIHRC) уже выпустила заявление с требованием наказать виновных и "проявить внимание к их жертвам". Командующий ADF генерал Ангус Кэмпбелл принес извинения и соболезнования Афганистану.

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