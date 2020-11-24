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24.11.2020 22:16
Рубрика: Экономика

Пособие на детей до трех лет стало доступнее

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в этом году назначена 871 тысяче семей, следует из сообщения минтруда. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Как пояснили в ведомстве, с 1 января 2020 года был увеличен период выплат и изменен критерий нуждаемости для назначения этого пособия, а следовательно - увеличился охват семей.

"Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком полутора лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В ведомстве напомнили, что пособие начисляется из федерального бюджета на первого ребенка в возрасте до 3 лет. На второго ребенка семьи могут получить такие выплаты из средств маткапитала. Этой возможностью воспользовались свыше 215 тыс. семей.

Выплаты назначаются в размере регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. В среднем по стране их размер составляет 11 тысяч рублей.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Елена Манукиян
Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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