Новости

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге 20:39
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 20:25
Рубрика: В мире

Летайте дома

British Airways продает изделия для авиапассажиров первого класса
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Авиакомпания British Airways выставила на продажу фужеры для шампанского, тонкий фарфор и тапочки, которые она использует в своих салонах первого класса. Изготовленные на заказ предметы были положены на склад с началом пандемии. Среди них есть совсем новые, а также подержанные вещи, некоторые из которых сотни раз облетели земной шар.
British Airways пытается снизить убытки, распродавая посуду для пассажиров первого класса. Фото: British Airways British Airways пытается снизить убытки, распродавая посуду для пассажиров первого класса. Фото: British Airways
British Airways пытается снизить убытки, распродавая посуду для пассажиров первого класса. Фото: British Airways

Также доступны для покупок сделанные на заказ металлические корзины для хлеба, подставки для посуды и даже форма для запекания Club World, сообщает Guardian. Однако продаже не подлежат дизайнерские комплекты принадлежностей и пижамы. Такие предметы, как металлические ящики для перевозки горячей еды и тележки для мусора, которые в настоящее время выведены из эксплуатации, также будут проданы всем желающим. С молотка пойдут суповые тарелки, чашки и блюдца, которые появились на самолетах авиакомпании всего 18 месяцев назад. Одеяла, которые предлагались за 9 фунтов стерлингов, уже распроданы, но тапочки Club World, используемые на рейсах в Восточную и Юго-Восточную Азию, по-прежнему можно приобрести за 10 фунтов стерлингов.

Объявленная распродажа вызвана тем масштабным ущербом, который нанесла авиационной отрасли пандемия. На складах British Airways скопилось значительное количество инвентаря из-за резкого, почти на 90 процентов, сокращения числа полетов. Убытки British Airways в третьем квартале составили 1,16 миллиарда фунтов стерлингов.

О чем говорят

Почта и секонд-хенд

В Финляндии пандемия коронавируса ударила по работе местной почты. Ряд направлений она более не может обслуживать из-за отсутствия авиасообщения, а в некоторые страны посылки теперь идут в три раза дольше обычного. Как сообщает финский портал "Юле", почта Суоми вынуждена использовать грузовики для доставки корреспонденции в европейские страны. "За пределами Европы посылку можно отправить лишь в 20 государств", - сообщается на сайте почты Финляндии. Директор отдела международных сетевых услуг почты Сами Финне поясняет, что из-за отсутствия авиасообщения с Африкой и Латинской Америкой, Новой Зеландией отправить туда посылки пока невозможно. "Почта не принимает заказы на отправку корреспонденции в эти страны и призывает тех, кому необходимо отправить посылку, например, в Новую Зеландию, обратиться к частным курьерским службам", - говорит Финне.

Фото: Александр Корольков/РГ
Рестораторы потеряют миллиарды рублей из-за ограничений на Новый год

В Европе рынок секонд-хенда переживает кризис из-за ограничений, вызванных пандемией. Из-за закрытых границ со странами, в которые европейцы традиционно продавали свою ношеную одежду, она скапливается на складах компаний, занимающихся сортировкой и переработкой текстиля, и постепенно превращается в мусор. Ограничительные меры усложнили жизнь и экспортерам, и розничным продавцам, и покупателям. "В течение недели после начала режима самоизоляции у нас закончились материалы для переработки, то есть сданная одежда и ткани, необходимые для того, чтобы наши заводы работали. Сбор пришлось остановить, поэтому встала и сортировка. Наш оборот очень быстро упал до нуля", - рассказал европейскому изданию Politico Жан-Майель Буржуа, директор компании в Нормандии, которая собирает подержанную одежду и сортирует ее для повторного использования или переработки. Когда в мае такие предприятия возобновили работу, они столкнулись с тем, что большая часть вещей испорчена, так как люди просто складывали их рядом с закрытыми пунктами сбора.

Из 16 миллионов тонн отходов, производимых текстильной промышленностью ЕС в год, лишь один процент перерабатывается в новую одежду. 50 процентов отправляется в более бедные страны, где продается на местных рынках. И это помогает компаниям по сортировке оставаться на плаву. Буржуа сообщил Politico, что его компании пришлось задуматься о дополнительных помещениях для хранения одежды до лучших времен. Его коллеги в Нидерландах и вовсе призвали людей временно прекратить сдавать вещи на пункты сбора. А представители этой отрасли в Дании призвали правительства оказать давление на индустрию моды, чтобы дизайнеры использовали секонд-хенд в новых моделях.

Подготовили Надежда Ермолаева, Ариадна Рокоссовская

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира