Авиакомпания British Airways выставила на продажу фужеры для шампанского, тонкий фарфор и тапочки, которые она использует в своих салонах первого класса. Изготовленные на заказ предметы были положены на склад с началом пандемии. Среди них есть совсем новые, а также подержанные вещи, некоторые из которых сотни раз облетели земной шар.

Также доступны для покупок сделанные на заказ металлические корзины для хлеба, подставки для посуды и даже форма для запекания Club World, сообщает Guardian. Однако продаже не подлежат дизайнерские комплекты принадлежностей и пижамы. Такие предметы, как металлические ящики для перевозки горячей еды и тележки для мусора, которые в настоящее время выведены из эксплуатации, также будут проданы всем желающим. С молотка пойдут суповые тарелки, чашки и блюдца, которые появились на самолетах авиакомпании всего 18 месяцев назад. Одеяла, которые предлагались за 9 фунтов стерлингов, уже распроданы, но тапочки Club World, используемые на рейсах в Восточную и Юго-Восточную Азию, по-прежнему можно приобрести за 10 фунтов стерлингов.

Объявленная распродажа вызвана тем масштабным ущербом, который нанесла авиационной отрасли пандемия. На складах British Airways скопилось значительное количество инвентаря из-за резкого, почти на 90 процентов, сокращения числа полетов. Убытки British Airways в третьем квартале составили 1,16 миллиарда фунтов стерлингов.

О чем говорят

Почта и секонд-хенд

В Финляндии пандемия коронавируса ударила по работе местной почты. Ряд направлений она более не может обслуживать из-за отсутствия авиасообщения, а в некоторые страны посылки теперь идут в три раза дольше обычного. Как сообщает финский портал "Юле", почта Суоми вынуждена использовать грузовики для доставки корреспонденции в европейские страны. "За пределами Европы посылку можно отправить лишь в 20 государств", - сообщается на сайте почты Финляндии. Директор отдела международных сетевых услуг почты Сами Финне поясняет, что из-за отсутствия авиасообщения с Африкой и Латинской Америкой, Новой Зеландией отправить туда посылки пока невозможно. "Почта не принимает заказы на отправку корреспонденции в эти страны и призывает тех, кому необходимо отправить посылку, например, в Новую Зеландию, обратиться к частным курьерским службам", - говорит Финне.

В Европе рынок секонд-хенда переживает кризис из-за ограничений, вызванных пандемией. Из-за закрытых границ со странами, в которые европейцы традиционно продавали свою ношеную одежду, она скапливается на складах компаний, занимающихся сортировкой и переработкой текстиля, и постепенно превращается в мусор. Ограничительные меры усложнили жизнь и экспортерам, и розничным продавцам, и покупателям. "В течение недели после начала режима самоизоляции у нас закончились материалы для переработки, то есть сданная одежда и ткани, необходимые для того, чтобы наши заводы работали. Сбор пришлось остановить, поэтому встала и сортировка. Наш оборот очень быстро упал до нуля", - рассказал европейскому изданию Politico Жан-Майель Буржуа, директор компании в Нормандии, которая собирает подержанную одежду и сортирует ее для повторного использования или переработки. Когда в мае такие предприятия возобновили работу, они столкнулись с тем, что большая часть вещей испорчена, так как люди просто складывали их рядом с закрытыми пунктами сбора.

Из 16 миллионов тонн отходов, производимых текстильной промышленностью ЕС в год, лишь один процент перерабатывается в новую одежду. 50 процентов отправляется в более бедные страны, где продается на местных рынках. И это помогает компаниям по сортировке оставаться на плаву. Буржуа сообщил Politico, что его компании пришлось задуматься о дополнительных помещениях для хранения одежды до лучших времен. Его коллеги в Нидерландах и вовсе призвали людей временно прекратить сдавать вещи на пункты сбора. А представители этой отрасли в Дании призвали правительства оказать давление на индустрию моды, чтобы дизайнеры использовали секонд-хенд в новых моделях.

Подготовили Надежда Ермолаева, Ариадна Рокоссовская