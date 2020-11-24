ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки

Крокодил Гена и Чебурашка - "монетизировались". Центробанк России выпустил коллекционные монеты различного номинала с цветным изображением Крокодила Гены и Чебурашки по эскизам, разработанным при участии киностудии "Союзмультфильм".

В общей сложности отчеканены семь тысяч серебряных монет номиналом в три рубля, 850 тысяч недрагоценных 25-рублевок и 150 тысяч монет с цветным покрытием достоинством в 25 рублей. На реверсе изображены персонажи всеми любимых мультфильмов киностудии, на аверсе изображен рельефный герб России. Монеты отлиты из серебра и недрагоценного металла.

Монеты выпущены Центробанком России на основании лицензионного соглашения, которое было заключено с киностудией "Союзмультфильм" в 2018 году. Согласно документу, Центробанк может брать для изготовления коллекционных монет образы из 13 мультфильмов: "Бабушкин зонтик", "Балерина на корабле", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Веселая карусель №1", "Винни Пух", "Винни Пух идет в гости", "Времена года", "Девочка и слон", "Дед мороз и лето", "Капризная принцесса", "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Умка". Так что, возможно, нас ждут монеты с Вини-Пухом и Пятачком, Умкой и знаменитыми Волком и Зайцем. И не только с ними.